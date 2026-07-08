El PP denuncia una crisis de gestión tributaria en el Ayuntamiento de Soria con 14 M€ de impuestos impagados

La concejala del PP Belén Izquierdo informa sobre la crisis de gestión tributaria en el Ayuntamiento de Soria. PP de Soria

El PP ha denunciado este miércoles, 8 de julio, una crisis de gestión tributaria en el seno del Ayuntamiento de Soria que arrastra más de 14 millones de euros pendientes de cobro de diferentes impuestos, haciendo que la situación llegue "hasta el punto de comprometer la capacidad económica" municipal.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa la concejala 'popular' Belén Izquierdo, quien ha cargado contra la decisión del equipo de Gobierno de recurrir a casi 7 millones de euros en créditos, con altos intereses, fruto de esta situación.

"No se puede pedir dinero prestado mientras el departamento encargado de gestionar los ingresos municipales funciona con una plantilla insuficiente", ha precisado nada más comenzar a intervenir.

En este sentido, ha explicado que, según informe remitido por el tesorero del Ayuntamiento de Soria, habría al menos cuatro plazas vacantes en el departamento de gestión tributaria, provocando un atasco en los "trámites administrativos previos imprescindibles" para gestionar, por ejemplo, el IBI, la principal fuente de ingresos municipales.

También ha denunciado los retrasos en la tramitación de "numerosas liquidaciones tributarias" y que las plusvalías del plazo para llevarlas a cabo son de seis meses, pero, sin embargo, este Ayuntamiento "está tardando más de dos años y medio a pesar de que se ha puesto la autoliquidación".

En este sentido, Izquierdo ha advertido de que la no tramitación de expedientes tributarios "no solo ralentiza la gestión administrativa, sino que hay un riesgo real de que se vean afectados los ingresos municipales a corto y medio plazo".

"Si no se cobra, no se puede pagar a los proveedores y, salvo que estén bajo justificación de una subvención que lleva plazo, quienes dejan de cobrar son las pymes y los autónomos", ha explicado.

Para la edil del PP, la situación es "especialmente preocupante" si, además, se relaciona con la operación de crédito a corto plazo solicitada por el Ayuntamiento por valor de 4 millones de euros a un tipo de interés fijo de 2,749%, además de otro pliego de condiciones para un préstamo a largo plazo de 2,95 millones.

"Es decir, 7 millones de euros en préstamos. Hay que añadir los intereses y el coste de comisiones y formalización. Es legítimo preguntarse si una mejor planificación de los recursos humanos y una gestión más eficaz hubiera permitido afrontar la situación financiera en mejores condiciones", ha precisado.

Belén Izquierdo ha defendido que no habría más de 14 millones de euros pendientes de pago "si hubiera habido más gestión y planificación de personal y financiera" y ha asegurado que toda esta situación era "perfectamente previsible" porque "las vacantes no han aparecido de la noche a la mañana".

Volviendo a estos 14 millones impagados, la edil 'popular' ha recalcado que esta cifra representa "casi un año de IBI", mientras el equipo de Gobierno se "preocupa de subir impuestos". "Se sube el IBI en 350.000 euros y vamos a pagar 200.000 en intereses. Es falta de lógica, previsión y de respeto a los sorianos", ha incidido.

La concejala achaca que se haya llegado a este punto de impagos por la inmovilización en el departamento por la carencia de personal, ya que, además, cabe resaltar que los datos son a fecha de 31 de diciembre de 2025.

"Los derechos de cobro de 2024 y 2023 se minoran al 25%, los del tercer ejercicio a un 50%, los del cuarto y quinto al 75% y los anteriores un 100%. Es decir, tenemos mucho impagado que es imposible de cobro. Tampoco se realizan embargos y otra serie de cuestiones", ha precisado.

Esto propicia, a su vez, que muchas de las tramitaciones paralizadas prescriban, impidiendo su cobro. "Si una deuda vas realizando gestiones reiterativas de cobro, la mantienes viva, pero si no haces absolutamente nada, prescribe", ha insistido.

Responsabilidades políticas

Por todo ello, Izquierdo ha anunciado que van a solicitar "responsabilidades políticas". En concreto, han hecho referencia al concejal de Personal por "no haber sido capaz de planificar y cubrir unas vacantes cuya existencia era conocida y sus consecuencias eran perfectamente previsibles".

También al concejal de Hacienda "como máximo responsable de la gestión económica municipal, por permitir que un departamento esencial para la recaudación funcione con una plantilla claramente insuficiente, poniendo en riesgo la eficacia de la gestión tributaria".

Y, por último, al alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, "porque la organización y el buen funcionamiento del Ayuntamiento son en última instancia responsabilidad del máximo responsable".

Además de todo ello, también solicitarán un "plan urgente" para recuperar el retraso acumulado de tramitación del IBI y las liquidaciones pendientes y la realización de las gestiones de cobros impagados.

"Y que el equipo de Gobierno informe con total transparencia sobre el impacto económico que esta situación está teniendo en las cuentas municipales", ha zanjado Belén Izquierdo.