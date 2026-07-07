Iberaval facilita ayudas de hasta 2.500 euros para pymes, autónomos y emprendedores de la ciudad de Soria

Iberaval y el Ayuntamiento de Soria han renovado este martes, 7 de julio, su convenio de colaboración que permitirá elevar a 110.000 euros las ayudas directas para pymes, autónomos y emprendedores de la ciudad, que recibirán entre 1.000 y 2.500 euros por operación.

La finalidad de la línea de subvenciones es facilitar el acceso a financiación de las pymes, autónomos y emprendedores de Soria, que recibirán una cuantía u otra dependiendo de lo solicitado, la viabilidad del proyecto y las condiciones de la convocatoria.

Esta iniciativa se ha consolidado ya como una herramienta estable de colaboración público-privada, permitiendo en sus 11 años de vigencia canalizar más de 1,1 millones de euros en ayudas municipales.

La dotación para este año incluye 21.250 euros correspondientes al importe excedido del ejercicio anterior, que se incorporan al presupuesto de 2026.

El objetivo de las ayudas, que mantienen un tramo mínimo y máximo de 1.000 y 2.500 euros, respectivamente, es reducir el coste financiero de las operaciones avaladas y favorecer nuevos proyectos y procesos de consolidación empresarial.

El convenio continúa dirigido a operaciones vinculadas a emprendimiento, inversión, crecimiento empresarial y necesidades de liquidez, siempre que se cumplan los criterios de elegibilidad previstos.

Este año, como el anterior, están excluidas las operaciones de circulante solicitadas por empresas o autónomos que ya hubiesen recibido subvención el pasado año para actuaciones destinadas a la misma finalidad.

Antes de la firma del nuevo convenio, ya se habían formalizado 17 operaciones dentro de esta línea. Por sectores, seis pertenecen a servicios, cuatro a comercio, cuatro a construcción, dos a transporte y uno a hostelería.

Durante el año 2025 se cerraron 48 operaciones y un importe total de financiación de 8,74 millones de euros. La subvención global vinculada a los expedientes ascendió a 90.500 euros, con una ayuda media aproximada de 1.885 euros por beneficiario.

La partida inicial fue de 100.000 euros y se amplió posteriormente otros 20.000 adicionales. Los sectores con mayores operaciones fueron comercio y servicios, con 16 cada uno.

Les siguieron hostelería (9) y construcción (7), mientras que el impacto en empleo fue relevante porque las operaciones permitieron mantener 142 puestos de trabajo y crear otros 41.

Cabe resaltar que Iberaval mantiene en la provincia de Soria una financiación activa que alcanza los 11,3 millones de euros, canalizada a través de 1.266 operaciones.

Esta actividad permite a la sociedad de garantía contribuir al sostenimiento de casi 9.500 puestos de trabajo en el territorio soriano, reforzando su papel como una herramienta de apoyo al tejido empresarial.