El multitudinario festejo taurino de La Saca deja 13 heridos por novillos y 15 traslados al hospital

La Saca, uno de los festejos más multitudinarios y esperados de las fiestas de San Juan en Soria, ha concluido su edición de 2026 con un balance oficial de 63 atenciones sanitarias, con 13 heridos por novillos y 15 traslados al hospital.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Soria, respecto al desglose de las principales dolencias atendidas por los equipos médicos de Cruz Roja a pie de campo, las más comunes fueron las heridas, con un total de 31 casos.

El parte médico se completó con la asistencia a siete personas por contusiones, seis por traumatismos diversos, tres por fracturas, dos por luxaciones, dos por esguinces, dos por desmayos, una quemadura y un traumatismo específico de rodilla, entre otros.

Para garantizar el correcto desarrollo del festejo, la Guardia Civil desplegó desde las 07:00 horas de la mañana un amplio dispositivo especial compuesto por 76 agentes pertenecientes a diversas especialidades.

Las labores de prevención e inspección se ejecutaron de manera continuada mediante patrullajes y controles tanto de seguridad vial en los accesos como de orden público en el entorno de la celebración, contando con el apoyo de la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

Junto a los helicópteros y las patrullas de Seguridad Ciudadana, y con el apoyo de la Unidad Aérea de la Guardia Civil, en el operativo participaron efectivos del sector de Tráfico, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Fiscal y Fronteras, el Equipo Mujer-Menor de la Policía Judicial y se instaló una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano.