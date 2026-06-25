El Ayuntamiento de Soria recibió el lunes un oficio del Juzgado sobre el registro: "El alcalde respetó el secreto"

El Ayuntamiento de Soria ha confirmado que el pasado lunes recibió un oficio remitido por el Juzgado en el que se comunicaba que, en una fecha sin concretar, se practicaría un requerimiento de documentación en dependencias municipales, como así han confirmado a este medio fuentes del consistorio.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el alcalde, Javier Antón, quien recepcionó el escrito, respetó el secreto de sumario del procedimiento, del que se le advertía expresamente en el citado oficio.

Al día siguiente de la recepción del documento, agentes de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Soria para practicar el registro de documentación para investigar las presuntas irregularidades en contratos vinculados a Biosfera Soria.

Una operación que terminó con seis detenidos - posteriormente ascendieron a siete- por blanqueo y organización criminal, entre ellos Yolanda Santos, concejal de Comercio, Turismo y Medio Ambiente.

La edil, tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos el miércoles.

Según indican las mismas fuentes del Ayuntamiento de Soria, después de que la concejala quedara en libertad, el alcalde convocó una junta de portavoces en la que explicó a los grupos municipales la cronología de los hechos.

Desde el consistorio insisten en que el alcalde instó a los portavoces a respetar el secreto de sumario requerido, expresa su ánimo de "no interferir" en el proceso y trata de salir al paso de las acusaciones vertidas por el Partido Popular y Vox sobre un presunto "chivatazo".

En el día de ayer, ambas formaciones ya desvelaron que el alcalde les había informado de que sabían desde el lunes que la Guardia Civil iba a proceder a un registro en el consistorio de la capital.

Y todo ello envuelto en una gran polémica, después de que el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, asegurase ayer, según la información publicada en un medio nacional, que supo "que iría la Guardia Civil al consistorio a pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias".

Horas más tarde desmintió que hubiera sido avisado del registro con antelación.

Pese a ello, tanto Vox como el PP han anunciado sendas querellas contra el líder socialista para llegar al fondo del asunto y conocer si hubo chivatazo en la denominada operación Fuentona.