Yolanda Santos se da de baja en el PSOE y deja su acta de concejal: “Todo se esclarecerá con el tiempo”

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos Grande, ha renunciado a su militancia en el PSOE y ha dejado el acta de concejala del Ayuntamiento de Soria, como ha informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La edil socialista fue detenida este martes, 23 de mayo, después de una operación policial en el Ayuntamiento de Soria y la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria acordó este miércoles su libertad provisional con obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Fue detenida en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria.

“Tomo la decisión desde la responsabilidad personal e institucional, con el único objetivo de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista, a los que agradezco la confianza que han depositado en mí durante este tiempo. Considero que esta es la decisión más prudente en este momento”, señala en el comunicado.

Añade que quiere dejar constancia de que mantiene “plena tranquilidad y absoluta confianza en la Justicia, en su trabajo” y en que “todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho”.

En su escrito ha pedido “respeto para todas las personas afectadas y para sus familias” y también “prudencia a la hora de tratar estas informaciones”.

Ha reiterado su “disposición a colaborar con todo lo que legalmente proceda” y ha solicitado “que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales y el secreto de las mismas” si así lo determinan las autoridades competentes.