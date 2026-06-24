PP y Vox aseguran que el alcalde les ha confirmado que el lunes les informaron del registro en el Ayuntamiento de Soria

El Grupo Municipal Popular y el Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Soria confirmaron hoy que el alcalde de la ciudad, Javier Antón, les ha informado de que sabían desde el lunes, 22 de junio, que la Guardia Civil iba a proceder a un registro en el Consistorio de la capital, según confirmaron a Ical fuentes de ambas formaciones.

Formaciones que han pedido explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo esa comunicación previa.

Según informó el PP en un comunicado recogido por Ical, durante una reunión de los portavoces de los diferentes grupos celebrada esta mañana, no una Junta de Portavoces que tiene carácter oficial y la secretaria debe levantarse acta, se les trasladó que el Ayuntamiento habría recibido el lunes 22 de junio, en torno a las 13.00 horas, una comunicación informando de que al día siguiente iba a practicarse un registro en instalaciones municipales.

También fuentes de Vox indicaron a Ical que en dicha reunión informal el alcalde les trasladó que estaba en estado de shock y mostró su disposición a colaborar con la justicia. Estas mismas fuentes indicaron que les llamó la atención que hayan señalado que sabían el registro desde el lunes.

Ante esta situación, los populares registraron una solicitud formal de información para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la actuación judicial. En concreto, reclaman conocer quién realizó esa comunicación, quién la recibió, por qué vía se produjo, quién autorizó el acceso al Ayuntamiento y qué personas conocían previamente la actuación.

El Grupo Municipal Popular precisó que no pretende interferir en la investigación judicial ni acceder a información amparada por el secreto de las diligencias, sino obtener documentación administrativa relativa a una cuestión que considera de relevancia pública.

A juicio del PP, las explicaciones ofrecidas hasta ahora son “insuficientes” y deben complementarse con documentación que permita aclarar cómo se gestionó la información dentro del Ayuntamiento y qué responsables municipales tuvieron conocimiento previo de la actuación judicial.

Por ello, la formación hizo pública la solicitud registrada y reclamó que las respuestas se faciliten por escrito. Los populares sostienen que, si existió una comunicación previa y hubo responsables municipales que conocían el registro antes de su ejecución, esa información debe constar administrativamente y ponerse a disposición de los grupos municipales.

El PP defendió que la colaboración del Ayuntamiento con la Justicia es compatible con las obligaciones de transparencia de la institución y consideró que los ciudadanos tienen derecho a conocer las circunstancias en las que se produjo la comunicación previa de una actuación de esta relevancia.