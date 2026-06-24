La concejala de Medio Ambiente de Soria pasa a disposición judicial; los otros cinco detenidos, en libertad

La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha pasado este miércoles a disposición judicial en el marco de la operación que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión municipal.

Los otros cinco detenidos, todos ellos relacionados con la empresa Biosfera Soria SL, han sido puestos en libertad y deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridos.

La actualización de la investigación llega un día después de que la Guardia Civil llevara a cabo registros en dependencias del Ayuntamiento de Soria y en varios domicilios particulares vinculados a la causa.

La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Tras conocerse los hechos investigados, el Ayuntamiento de Soria acordó este martes suspender cautelarmente las delegaciones de la concejala.

El Consistorio justificó la medida por su voluntad de garantizar la máxima transparencia y colaborar plenamente con la Administración de Justicia durante el desarrollo de las diligencias.

La causa permanece bajo secreto de sumario y se centra en la investigación de posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La actuación policial se desarrolló durante más de once horas y contó con un amplio despliegue de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, con el apoyo de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO).

Los agentes registraron dependencias municipales y dos domicilios particulares relacionados con la investigación.

Durante los registros se intervino documentación y material informático de las áreas de Comercio y Turismo, Hacienda y Alcaldía.

La Guardia Civil confirmó la detención de seis personas, cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid. Según informó la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones continúan abiertas y la investigación sigue su curso.

Las claves

Biosfera Soria S.L. es ahora mismo una de las claves de la investigación judicial que ha sacudido el Ayuntamiento de Soria.

Se trata de una empresa dedicada a la consultoría y la educación ambiental y el turismo activo de la que participó en el pasado la concejala detenida, Yolanda Santos, quien poseía un 33% de las participaciones sociales. Un porcentaje al que renunció cuando tomó posesión de su acta como edil.

Según distintas fuentes, una parte relevante de la investigación gira en torno a la adjudicación de contratos públicos a esta mercantil desde el Ayuntamiento soriano.

Los agentes habrían requerido en las dependencias municipales documentación específica relacionada con la empresa, que en los últimos años acumuló varios expedientes de contratación pública adjudicados por la Junta de Gobierno Local.

El rastro conduce a servicios vinculados con la educación ambiental, la movilidad sostenible, las actividades medioambientales y distintas propuestas conectadas con el entorno natural de Soria.

Entre los expedientes señalados figuran contratos para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible, así como iniciativas como Arqueopeques y Valonsadero Aventura.

En conjunto, entre 2023 y 2025, con Carlos Martínez todavía como alcalde, Biosfera Soria habría recibido contratos por una cantidad cercana a los 55.000 euros.

La cuestión que ahora deberá aclarar la autoridad judicial es si en esas adjudicaciones pudo existir algún tipo de irregularidad o conflicto de intereses.

Consultora ambiental y turismo activo

Biosfera Soria desarrolla su actividad en el ámbito de la consultoría y educación ambiental y turismo activo.

Una parte destacada de la sociedad es la dedicada a la consultoría, con proyectos orientados a la gestión de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo rural sostenible.

Con sede en Soria, Biosfera Soria se presenta como una firma especializada en soluciones técnicas para la planificación, interpretación y gestión del medio natural, en un territorio donde la biodiversidad, los montes y los espacios naturales forman parte esencial de su identidad y de sus oportunidades de futuro.

Entre sus líneas de actuación figuran los estudios de biodiversidad, la ordenación de montes, los planes técnicos de gestión forestal, cinegética y de espacios naturales, así como la cartografía ambiental y el análisis espacial del territorio.

Para ello emplea herramientas como los Sistemas de Información Geográfica y técnicas de teledetección ambiental, que permiten integrar datos procedentes de distintas fuentes y mejorar el conocimiento del territorio.

La compañía también desarrolla labores de formación y divulgación medioambiental, con el objetivo de acercar el conocimiento del entorno natural tanto al público general como a perfiles especializados.

Precisamente, en una de las imágenes que ilustran la página web de Biosfera Soria puede verse a Yolanda Santos, la concejala detenida, impartiendo una de estas jornadas formativas.

El vínculo de Yolanda Santos

La figura de Yolanda Santos aparece en el punto más delicado del caso. La actual concejala de Comercio, Turismo y Medio Ambiente poseyó en su día un 33% del capital de Biosfera Soria y ejerció como administradora solidaria de la sociedad.

Su salida formal de la dirección de la empresa se produjo en 2019, coincidiendo con su incorporación al equipo de gobierno municipal durante el mandato del entonces alcalde socialista Carlos Martínez.

La sociedad fue registrada el 9 de octubre de 2007. Su administradora única es Ángela Blázquez Casado, aunque a lo largo de los años se fueron incorporando otros nombres a la estructura de administración.

Entre ellos figuran Marta Viu Cuerda, como administradora solidaria en 2010; Yolanda Santos Grande, en junio de 2019; y Araceli Soler Garijo y María Cristina Martínez Narro, también como administradoras solidarias, en agosto de 2020.

Posteriormente, la administración de la sociedad pasó a manos de otra de las detenidas en la operación y, desde agosto de 2020, figura como administradora única Ángela Blázquez.

La investigación deberá aclarar ahora si la desvinculación formal de Santos respecto de la empresa fue suficiente para cumplir las exigencias legales en materia de incompatibilidades. Dicho de otro modo: si una concejala que había sido administradora y accionista de una sociedad podía formar parte de un Gobierno municipal que adjudicaba contratos a esa misma empresa.

Todos los expedientes se habrían tramitado mediante procesos abiertos, pero la cuestión es si existía o no una relación previa capaz de comprometer la apariencia de neutralidad o generar un posible conflicto de intereses.

La legislación sobre incompatibilidades de los cargos públicos establece restricciones para evitar que responsables políticos mantengan posiciones de dirección o participaciones significativas en empresas contratistas o vinculadas al sector público.

En Soria, sin embargo, este tipo de controversias siempre ha encontrado una explicación recurrente en el tamaño de la ciudad.

El Consistorio se ha defendido en ocasiones alegando que, en una capital pequeña, los contratos acaban recayendo muchas veces en las mismas empresas. Una frase que ahora, a la luz de la operación judicial, adquiere otra dimensión.