El pueblo ideal para comer un torrezno: tiene catedral del siglo XII, es Conjunto Histórico desde 1993 y bellos sabinares

El Burgo de Osma, un pueblo que nos permite viajar hacia la Edad Media. E.E.

Hay localidades que destacan por su patrimonio monumental, otras por sus paisajes naturales y algunas por su gastronomía. Sin embargo, pocas reúnen todos esos ingredientes como El Burgo de Osma en Soria.

Es uno de los destinos más atractivos de la provincia de Soria. Este municipio castellano y leonés, con 5.283 habitantes en 2025, se ha convertido en una referencia turística gracias a su riqueza histórica, su espectacular conjunto urbano y una oferta gastronómica donde el torrezno ocupa un lugar protagonista.

Situado en la mitad occidental de la provincia de Soria, en la confluencia de los ríos Ucero y Abión, afluentes del Duero, El Burgo de Osma-Ciudad de Osma conserva una personalidad única marcada por la convivencia de dos núcleos históricamente diferenciados.

Por un lado se encuentra Osma, el asentamiento histórico altomedieval; por otro, El Burgo de Osma, surgido al calor de la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y del desarrollo de la diócesis de Osma, una de las más antiguas de España.

Durante siglos, ambos espacios evolucionaron bajo influencias distintas. Mientras Osma estuvo vinculada al poder feudal, El Burgo quedó estrechamente ligado al poder religioso.

Esa dualidad histórica ha dejado una huella visible en el urbanismo y en el patrimonio de una localidad que fue declarada Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico el 24 de junio de 1993.

La localidad se encuentra además en una posición estratégica, atravesada por la carretera N-122, una de las principales vías de comunicación entre Zaragoza y Portugal.

A casi 900 metros de altitud, su casco histórico conserva el encanto de las villas castellanas que han sabido mantener intacta su esencia a lo largo de los siglos.

Una de las catedrales más importantes de Castilla y León

El principal símbolo monumental de la localidad es la Catedral de Santa María de la Asunción, uno de los edificios religiosos más destacados de Castilla y León.

El templo actual se levantó sobre una antigua catedral románica que quedó parcialmente derruida en 1232.

De aquella construcción primitiva todavía se conservan algunos elementos, como la sala capitular y diversos lienzos.

En su interior se custodia una de las joyas bibliográficas más importantes del patrimonio español: el Beato de Osma, elaborado por el clérigo Pedro y miniado por Martino en 1086.

Este manuscrito medieval contiene un valioso mapamundi que ofrece una visión de la geografía espiritual de la época y constituye una pieza de enorme relevancia histórica.

La catedral fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 3 de junio de 1931 y continúa siendo uno de los principales focos de atracción para quienes visitan la villa soriana.

Una Plaza Mayor entre las más bellas de Castilla

Otro de los espacios más representativos es la Plaza Mayor, considerada uno de los mejores ejemplos de plaza castellana de toda España.

Este espacio constituye el auténtico corazón social de la localidad y concentra buena parte de la actividad festiva y cultural.

La plaza está presidida por dos edificios emblemáticos: el Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento, una construcción del siglo XVIII de estilo neomudéjar coronada por su característico reloj.

Su armonía arquitectónica y sus dimensiones la convierten en uno de los rincones más fotografiados por los visitantes.

Desde este punto parte la calle Mayor, auténtica columna vertebral del casco histórico. Sus soportales forman una de las imágenes más reconocibles de El Burgo de Osma.

Sumando los soportales de la Plaza Mayor y de las calles principales, el conjunto se sostiene sobre 125 columnas que crean uno de los paseos más agradables de toda la provincia.

A lo largo del recorrido pueden contemplarse numerosas muestras de arquitectura popular castellana, además de varios vestigios de la antigua muralla.

Naturaleza protegida y sabinares de gran valor ecológico

Más allá de su patrimonio histórico, el municipio también posee importantes valores medioambientales.

Parte de su término municipal está integrado en la Red Natura 2000, la principal red europea de espacios protegidos.

Entre los enclaves más destacados figura el Lugar de Importancia Comunitaria Riberas del Río Duero y afluentes, que ocupa alrededor de 130 hectáreas dentro del municipio.

Este espacio alberga ecosistemas fluviales de gran interés y una notable biodiversidad.

A ello se suma la presencia de los Sabinares Sierra de Cabrejas, otro espacio incluido en la Red Natura 2000.

Estos sabinares representan uno de los ecosistemas más característicos del interior peninsular y constituyen un valioso refugio para numerosas especies de flora y fauna.

El torrezno

Pero si hay un producto que ha contribuido a disparar la popularidad de El Burgo de Osma durante los últimos años, ese es el torrezno.

Lo que durante décadas fue una elaboración tradicional vinculada al mundo rural se ha transformado en uno de los grandes símbolos gastronómicos de Castilla y León.

En los bares y restaurantes de la localidad, el torrezno se ha convertido en mucho más que una simple tapa.

Su corteza crujiente, el equilibrio entre grasa y magro y una fritura perfectamente ejecutada forman parte de una elaboración que los sorianos consideran casi un patrimonio cultural.

El auge de las redes sociales ha impulsado todavía más su fama. Los vídeos donde se escucha el característico crujido de la corteza acumulan millones de visualizaciones y han despertado la curiosidad de miles de viajeros que se acercan hasta la provincia para probar el producto original.

Además, el Torrezno de Soria cuenta con una Marca de Garantía que supera ya la década de existencia y que ha contribuido a reforzar su prestigio dentro y fuera de Castilla y León.

Ferias, concursos gastronómicos y rutas culinarias han convertido este producto en uno de los principales embajadores de la gastronomía soriana.

En El Burgo de Osma esa popularidad se percibe especialmente durante los fines de semana.

Muchos visitantes llegan atraídos por el patrimonio histórico de la villa, pero terminan completando la experiencia degustando uno de los torreznos más famosos de España.