El polémico festival de Juan para ver el eclipse del siglo en Soria: "Dicen que es una rave. No es así. Vienen 5.000 personas"

Serán apenas un minuto y cuarenta y dos segundos, pero va a dar para mucho. El 12 de agosto de 2026 se va a parar el mundo cuando un eclipse solar total atraviese España por primera vez en más de un siglo.

El cielo se oscurecerá sobre una estrecha franja de la Península Ibérica y nadie se lo quiere perder. Y esto está provocando que haya mucha intrahistoria sobre este fenómeno.

Faltan apenas dos meses para algo que no volverá a repetirse en España con características similares en mucho tiempo.

Pero en Vinuesa, una localidad soriana de apenas 800 habitantes, el eclipse ya no es solo una cuestión científica o turística, es casi cuestión de estado.

También se ha convertido en el centro de una intensa controversia que enfrenta visiones muy distintas sobre el desarrollo rural, la protección ambiental y el modelo de eventos que debe acoger el territorio.

Un choque entre Juan Ramón, alcalde del PP y organizadores contra ecologistas y hasta una asociación de Camping.

Todo el mundo habla, hasta el The New York Times que ha sacado un reportaje, del Iberia Eclipse Festival.

Se trata de una cita internacional que pretende reunir durante cinco días, entre el 10 y el 14 de agosto, a aficionados a la astronomía, la música electrónica, el bienestar y la naturaleza en las inmediaciones del embalse de la Cuerda del Pozo.

Ahora bien, hay polémica. Mientras sus organizadores defienden que se trata de un proyecto cuidadosamente planificado y respaldado por expertos en sostenibilidad, una campaña impulsada en Change.org reclama su paralización por los potenciales impactos ambientales sobre un entorno considerado especialmente sensible.

Y entre ambos discursos aparecen las administraciones públicas, que intentan rebajar la tensión mientras recuerdan que el proyecto todavía se encuentra en fase de evaluación y que aún faltan informes decisivos.

Vamos a conocer un poco más sobre este festival cuya idea no surge de la nada.

Según explican sus promotores a este medio, el proyecto forma parte de una red internacional de organizadores especializados en encuentros culturales vinculados a fenómenos astronómicos extraordinarios.

El festival reúne a colectivos procedentes de Alemania, Suiza, India, Australia, Japón y España, con experiencia en grandes eventos internacionales.

La elección de Vinuesa responde a un motivo fundamental: su ubicación prácticamente sobre la línea central de totalidad del eclipse.

La organización sostiene que el enclave ofrece condiciones privilegiadas para contemplar el fenómeno, además de un entorno natural singular rodeado por los pinares de Urbión y el embalse de la Cuerda del Pozo.

La propuesta incluye cuatro escenarios musicales, actividades culturales, talleres relacionados con la astronomía, espacios de bienestar, instalaciones artísticas y diferentes modalidades de alojamiento para asistentes que llegarían desde numerosos países europeos.

Los organizadores presentan la iniciativa como una experiencia que combina divulgación científica, convivencia internacional y música electrónica.

La polémica

Sin embargo, el proyecto comenzó a generar rechazo incluso antes de iniciar la tramitación definitiva de permisos.

La chispa llegó con la aparición de una petición en Change.org que solicita expresamente la prohibición del evento.

El texto describe la iniciativa como un "macrofestival rave" y alerta sobre los efectos que podría tener la concentración de miles de personas durante varios días junto al embalse.

Los promotores de la campaña sostienen que la celebración de un evento de gran formato en un ecosistema de estas características supondría una presión excesiva sobre el suelo, el agua y la biodiversidad.

Los impulsores de la campaña cuestionan especialmente la generación de residuos, la presión sobre el agua, las emisiones de carbono y el ruido. Entre sus argumentos aparecen estimaciones de hasta 100.000 litros de orina, 40 toneladas de residuos orgánicos, 150 toneladas de residuos sólidos y 3.750 toneladas de CO₂ asociadas al desarrollo del evento.

En el texto de la petición, los promotores calculan que el festival podría generar unos ingresos cercanos a los 4,5 millones de euros a partir de la venta de entradas y distintas modalidades de alojamiento para los asistentes.

Según sus estimaciones, el atractivo comercial del evento es precisamente uno de los factores que explican la apuesta de los organizadores por celebrar la cita en el entorno de la Cuerda del Pozo.

Los impulsores de la campaña consideran que esa rentabilidad económica inmediata corre el riesgo de ocultar los posibles costes derivados de la presión sobre el medio natural.

"Los beneficios económicos tienden a ocultar costes ambientales que no son internalizados", señalan en el documento difundido a través de la plataforma.

En este sentido, sostienen que cualquier evaluación del proyecto debería incorporar también el gasto potencial asociado a la gestión de residuos, la restauración del entorno o la reparación de posibles afecciones sobre el ecosistema.

También cuestionan que una parte importante de las entidades organizadoras tenga carácter internacional, argumentando que ello podría complicar hipotéticas reclamaciones futuras en caso de daños ambientales.

El Ayuntamiento pide prudencia

Frente al ruido generado en internet, el alcalde de Vinuesa desde 2019, Juan Ramón Soria Marina, insiste en que todavía no existe ninguna decisión tomada.

El regidor explica a EL ESPAÑOL Castilla y León que los primeros contactos con la organización se remontan al año pasado, cuando comenzaron las conversaciones sobre la posibilidad de utilizar terrenos situados en el entorno del embalse.

Según relata, durante meses los intercambios fueron principalmente informales hasta que recientemente se presentó documentación técnica que ahora está siendo analizada por las administraciones competentes.

"Lo que yo tengo es una documentación que fue mandada hace relativamente poco (...) y que ahora mismo tiene un proceso de estudio", señala el alcalde.

Soria Marina recuerda además que el Ayuntamiento no puede actuar de manera unilateral. La autorización dependerá de numerosos informes sectoriales relacionados con medio ambiente, seguridad, protección del dominio público hidráulico y otras cuestiones técnicas.

"Vinuesa es un pueblo de 800 habitantes y estamos hablando de una actividad que se desarrolla en suelo rústico y en un entorno especialmente sensible", explica.

Precisamente por eso, añade, cualquier autorización estará condicionada a los informes sectoriales que emitan organismos como la Junta de Castilla y León o la Confederación Hidrográfica del Duero.

Embalse de la Cuerda del Pozo, lugar donde se va a desarrolar el festival. JCYL

"No es el alcalde el que decide porque sí", subraya. "Aquí hay técnicos, funcionarios y administraciones que tienen que valorar todos los aspectos relacionados con la seguridad, el medio ambiente y la legalidad".

Por ello, lanza un mensaje de cautela ante las informaciones que circulan en redes sociales.

"Se han hablado demasiadas cosas, sobre todo en internet, y pocas de ellas son ciertas", afirma.

"Se vierten muchas mentiras", afirma. "Hay que poner las cosas sobre el papel y valorar los datos reales".

Dentro de los argumentos que utiliza el regidor para contextualizar la controversia es la experiencia acumulada con otros eventos multitudinarios celebrados en la localidad.

El ejemplo más evidente es el Motorbeach, un festival que congrega cada verano a miles de personas en el entorno del embalse y que también despertó recelos en sus primeras ediciones.

"El primer año hubo mucha inquietud", recuerda. La llegada de cientos de motoristas a un pequeño pueblo soriano generó incertidumbre entre algunos vecinos. Sin embargo, asegura que la percepción cambió con el paso del tiempo.

"Después de ver la repercusión económica y comprobar que no había altercados ni problemas importantes, las voces discrepantes fueron desapareciendo".

El componente económico también forma parte de la reflexión municipal. Vinuesa vive en gran medida del turismo, la hostelería y los servicios vinculados a los visitantes.

Por eso el Ayuntamiento considera legítimo evaluar qué repercusión tendría un evento de estas características sobre la economía local.

"Lo que no deja dinero es no hacer nada", resume el alcalde. A su juicio, cualquier actividad capaz de atraer visitantes durante varios días genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos de la zona.

Además, recuerda que algunos de estos eventos contemplan cánones o contraprestaciones económicas que posteriormente pueden revertir en mejoras para el municipio.

La batalla de las cifras

Uno de los elementos que más controversia genera es el número de asistentes previsto.

En distintos foros y publicaciones han aparecido referencias a cifras que oscilan entre 10.000 y 20.000 personas.

El alcalde reconoce que en documentos iniciales se contemplaron distintos escenarios de aforo, aunque asegura que algunas cantidades difundidas carecen de base real.

La propia organización ha intentado corregir esa percepción.

Oriol, uno de los responsables del proyecto, asegura que actualmente trabajan con un escenario mucho más reducido.

"El máximo con el que estamos trabajando desde hace ya varias semanas es de como mucho entre 3.000 y 5.000 personas", explica. "Al principio sí que se había hablado de números mayores, pero una de las prioridades es dimensionar de forma adecuada".

Esta diferencia entre las cifras que manejan los opositores y las que defiende la organización se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción del debate.

La respuesta de los promotores se apoya en un argumento central: la sostenibilidad.

Los responsables del festival rechazan la imagen de una rave improvisada y sostienen que detrás del proyecto existe un amplio despliegue técnico y documental.

"Lo ilegal es lo contrario de lo que estamos haciendo", asegura Oriol al referirse a quienes califican el evento como una rave. Según explica, todas las administraciones implicadas han sido informadas y disponen de documentación técnica detallada.

Los organizadores admiten que cualquier actividad humana tiene impacto ambiental, pero defienden que precisamente la concentración de visitantes que atraerá el eclipse hace más necesaria una planificación rigurosa.

Su planteamiento consiste en habilitar una zona gestionada bajo criterios de sostenibilidad y control de masas en lugar de dejar que miles de personas acudan de manera dispersa al entorno del embalse durante el eclipse.

La Confederación Hidrográfica

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Duero ha querido aclarar públicamente cuál es su papel.

El organismo asegura que, hasta la fecha de su comunicado, no había recibido ninguna solicitud de autorización ni comunicación formal relativa a la celebración del evento.

Por ese motivo, afirma que no existe procedimiento administrativo alguno en tramitación.

La CHD subraya además que la autorización de espectáculos públicos no corresponde a la Confederación, sino al Ayuntamiento de Vinuesa o, dependiendo de las características del evento, a la Junta de Castilla y León.

Su competencia se limita a la protección del dominio público hidráulico y de las zonas afectadas por la normativa de aguas.

La aclaración resulta significativa porque buena parte de la discusión pública ha girado precisamente alrededor de los permisos necesarios para ocupar espacios próximos al embalse.

El precedente del Motorbeach

El alcalde introduce además una comparación que considera relevante para entender la situación.

Vinuesa acoge desde hace años el festival Motorbeach, un evento vinculado al mundo de las motocicletas que congrega a miles de personas.

Soria Marina recuerda que también generó inquietud en sus inicios. Sin embargo, sostiene que con el tiempo las críticas fueron desapareciendo tras comprobar la ausencia de incidentes graves y el impacto económico positivo para negocios locales, alojamientos, restaurantes y comercios.

Sin embargo, la Asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria está personada como parte interesada en los expedientes ambientales de la CHD y de la Junta de Castilla y León (JCyL) tras los daños ocasionados por este festival motero, celebrado en julio de 2025 a orillas del embalse de la Cuerda del Pozo.

El expediente de la CHD fue archivado el 9 de marzo de 2026 bajo el argumento de que el circuito estaba balizado fuera del dominio público hidráulico y que las infracciones fueron “actos ajenos” a la organización.

ASDEN considera "inaudita" esta resolución, ya que ignora las autorizaciones municipales y la presencia y posibles informes de la Guardia Civil y agentes medioambientales.

Además, contradice los vídeos públicos que muestran a decenas de motos circulando sin control por el interior de las aguas que abastecen a Soria, dejando daños que aún son visibles en el terreno.

La asociación ecologista concluye que los macroeventos de estas dimensiones, incluyendo el anunciado para el eclipse de agosto, son "intrínsecamente incompatibles con los espacios naturales por los vertidos, los daños a la vegetación, la falta de infraestructuras sanitarias, el riesgo de incendios y el impacto en el orden público".

Lo que queda claro es que a día de hoy, el festival no tiene autorización definitiva, pero tampoco existe una negativa formal.

La decisión dependerá de informes ambientales, hidráulicos y de seguridad que todavía no han concluido su recorrido administrativo.

Lo único seguro es que el reloj avanza. Quedan apenas dos meses para que el eclipse oscurezca el cielo de Soria durante poco más de un minuto, pero un tiempo que está dando para mucho.