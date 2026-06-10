Muere ahogado un niño de 2 años en una piscina portátil de Almazán

Tarde trágica este pasado martes, 9 de junio, en Almazán (Soria), donde un niño de 2 años ha muerto ahogado en una piscina portátil de un domicilio de la localidad, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El menor se encontraba jugando en la piscina, cuando en un momento dado debió sumergirse y acabaría siendo encontrado poco después boca abajo. En ese instante, se dio rápidamente aviso a los servicios de emergencia.

Finalmente, el pequeño fue trasladado hasta el centro de salud de Almazán, donde los sanitarios estuvieron tratando de reanimarle, aunque sin éxito, y no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil, por su parte, ha activado el protocolo judicial y se encuentra investigando los hechos.