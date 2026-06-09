Alarma en Soria tras el incendio de un garaje: dos coches calcinados, 20 bomberos en el lugar y 10 evacuados

Los Bomberos del Ayuntamiento de Soria han trabajado, durante toda la noche de este lunes, en tareas de vigilancia tras el incendio que se declaró en un garaje ubicado en la calle Merineros, a la altura del portal número 10.

En total se evacuó a 10 personas y no se registraron daños personales de gravedad viendo afectado un vehículo completamente y otro muy dañado.

La alerta se recibió minutos antes de las 20.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que procedieron a acordonar la zona y a intervenir sobre el incendio, localizado en una cochera cerrada situada en la planta baja del garaje.

Según los responsables del Servicio de Extinción de Incendios, la elevada densidad y toxicidad del humo, así como la importante carga térmica generada, dificultaron considerablemente la localización exacta del foco. El fuego se originó en una cochera cerrada y se extendió, al menos, a otras dos plazas cerradas contiguas.

Como medida preventiva, se evacuó a los vecinos de los portales números 8, 10, 12, 14, 16 y 18, además de establecerse un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros lineales en la calle Merineros.

En el operativo llegaron a participar un total de 20 efectivos del Parque de Bomberos, con cuatro autobombas y varios vehículos de apoyo. También intervinieron ocho agentes de la Policía Local, efectivos de la Policía Nacional y recursos sanitarios de Sacyl.

A lo largo de la noche los Bomberos fueron permitiendo progresivamente el acceso de los vecinos a algunos inmuebles. En los portales donde persistía la presencia de humo o gases, la entrada se realizó de forma controlada, acompañados por personal del Servicio de Extinción de Incendios y equipados con protección respiratoria, exclusivamente para recoger medicamentos, animales de compañía o enseres de primera necesidad.

Los Bomberos mantuvieron labores de revisión y control de los garajes hasta las 02.00 horas, al detectarse todavía carga térmica residual en la plaza donde se originó el incendio. Posteriormente permaneció un retén preventivo formado por tres bomberos y un vehículo de intervención para continuar con las tareas de ventilación y vigilancia.

No se ha registrado ninguna incidencia durante la noche.

Los servicios municipales continúan realizando comprobaciones de seguridad y control ambiental antes de autorizar el regreso completo de todos los residentes afectados.