Madrugada trágica en Soria: fallecen dos jóvenes de 20 años y otros tres resultan heridos graves en un terrible accidente

Una ambulancia medicalizada de Sacyl en una foto de archivo

Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este sábado en la carretera SO-P-2003, a la entrada de la localidad soriana de Pinilla del Campo.

El siniestro se produjo a la 01:00 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando del vuelco de un turismo en el kilómetro 14 de la citada vía.

En el vehículo viajaban cinco ocupantes y, según la información facilitada al servicio de emergencias, al menos tres de ellos precisaban asistencia sanitaria, mientras que dos permanecían atrapados en el interior del automóvil.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 movilizó a los Bomberos de Ólvega, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

Una vez en el lugar del accidente, los equipos sanitarios confirmaron el fallecimiento de dos varones de unos 20 años de edad.

Además, atendieron a otro joven de la misma edad, que fue evacuado en UVI móvil al Hospital de Soria.

Los otros dos ocupantes, ambos menores de edad, fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico.