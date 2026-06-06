Un hombre de 45 años, herido en la cabeza tras una agresión con un martillo: el corte de un camino, la causa

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones tras, supuestamente, golpear en la cabeza a otro hombre de 45 años utilizando un objeto contundente, al parecer un martillo.

Los hechos se produjeron a raíz de una discusión relacionada con el corte de un camino en la zona de Atienza-Barcones, que derivó en una pelea entre ambas personas, según la información suministrada por subdelegación del Gobierno.

La detención se llevó a cabo en la tarde de ayer. El Puesto de la Guardia Civil de Berlanga de Duero se hizo cargo de la instrucción de las diligencias, que posteriormente fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Almazán.