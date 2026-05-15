Soria apuesta por sus jóvenes: la Junta y Caja Rural renuevan su acuerdo educativo para 2026

Carlos Martínez y Yolanda de Gregorio en la firma de renovación del convenio. Caja Rural de Soria.

Las aulas de Soria están de enhorabuena. Caja Rural de Soria y la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación, han decidido volver a sumar fuerzas para que este 2026 los estudiantes de la provincia tengan muchas más oportunidades de las que vienen en los libros.

El acuerdo, sellado con un apretón de manos entre Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria, y Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta, es mucho más que un trámite; es la garantía de que la cultura y el talento local van a tener el apoyo que necesitan para brillar.

Lo que se busca con esta alianza es que los colegios e institutos no se queden solos a la hora de organizar actividades, talleres o proyectos que despierten la curiosidad de los más jóvenes.

Al final, se trata de echar una mano a los centros para que puedan ofrecer una formación de calidad, más creativa y pegada a la realidad de nuestra tierra, cumpliendo así con ese compromiso de no dejar a ningún alumno atrás por falta de recursos.

Gracias a este empujón, los chavales de Soria podrán disfrutar durante todo el curso de iniciativas que les ayuden a crecer, no solo como estudiantes, sino también como personas.

Es una apuesta clara por el futuro de la provincia: invertir en educación y en cultura hoy, para que el día de mañana Soria siga siendo un lugar con muchas ganas de aprender y avanzar.