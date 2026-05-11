Agrede sexualmente a una menor de edad en las fiestas del Catapán de Soria e intenta huir a Colombia: eran familiares

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad en Soria.

La rápida actuación de la Policía Nacional de Soria y la eficaz coordinación con el resto de las unidades policiales del cuerpo permitieron la detención del presunto autor en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Pretendía coger un vuelo a Sudamérica.

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Los hechos, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria, tuvieron lugar en la noche del 3 al 4 de mayo de este año.

La víctima y el presunto autor “son familia” y “vivían en el mismo domicilio”. Volvían a casa tras la celebración de la festividad local del ‘Catapán’.

Al llegar al portal de la vivienda, el varón aprovechó que estaban solos para “agredir sexualmente a la menor”.

No sería hasta el día siguiente cuando los hechos fueron denunciados.

Tras la presentación de la denuncia, de forma inmediata, los agentes de la Policía Nacional de Soria activaron los oportunos mecanismos de coordinación poniendo en marcha todos los recursos necesarios para la urgente localización del autor de los hechos.

A las pocas horas de la interposición de la denuncia el trabajo policial dio como resultado la detención de esa persona, en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, cuando éste intentaba abandonar el territorio nacional cogiendo un vuelo a Colombia, para así tratar de evadirse de la acción de la justicia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.