Profanan una tumba en un cementerio de Soria con un Cristo mutilado, con el pelo rojo y restos de un posible ritual

Una talla de madera de Cristo mutilada apareció sobre una tumba en el cementerio municipal de El Espino, Soria. Abogados Cristianos

El cementerio municipal del Espino, en Soria, fue escenario el pasado 7 de abril de un perturbador suceso que ha conmocionado a sus vecinos. Sobre una tumba datada en el año 1955, apareció una imagen de Jesucristo gravemente mutilada, en lo que parece ser una acción de vandalismo o la ejecución de un ritual.

La figura presentaba daños severos. Por ejemplo, los brazos y las piernas habían sido cercenados y el pelo aparecía pintado de rojo.

Además, el cuerpo de la imagen fue manipulado mediante una tela de arpillera atada a la cintura y otros elementos añadidos.

Estos detalles, sumados a la ubicación de la figura en un espacio de clara simbología cristiana, refuerzan la hipótesis de un posible ritual de santería.

Ante la gravedad de los hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha pasado a la acción legal presentando una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción de Soria.

La organización dirige su acusación contra el presunto responsable, quien ya ha sido identificado, imputándole dos tipos penales, el delito de profanación (artículo 524 del Código Penal) y el delito contra el respeto a los difuntos (artículo 526 del Código Penal).

Desde la asociación jurídica señalan que no se trata de un acto vandálico aleatorio. Argumentan que el uso de símbolos cristianos en un contexto de humillación y desprecio constituye una ofensa directa a los sentimientos religiosos y a la memoria del fallecido cuya tumba fue utilizada como soporte para el acto.

La vallisoletana Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha manifestado su preocupación por la seguridad en los lugares de culto y enterramiento:

"Es intolerable el aumento de ataques a símbolos cristianos en cementerios de los últimos años. Este tipo de hechos evidencian un desprecio creciente hacia nuestra fe que debe tener una respuesta firme por parte de la Justicia".

Castellanos ha recordado que la organización ha logrado sentar en el banquillo a otros responsables de profanaciones similares en el pasado, insistiendo en que estas acciones desvirtúan completamente el significado religioso de las imágenes para convertirlas en herramientas de burla o ritos ajenos a la fe católica.