De la modernización láctea a la salud animal: los nombres propios del emprendimiento rural en los Premios Raíces

El Parador de Soria ha sido el escenario elegido para la celebración de la gala de entrega de los premios RAÍCES, una ambiciosa iniciativa impulsada por Caja Rural de Soria y los cuatro Grupos de Acción Local de la provincia (Proynerso, Adema, Asopiva y Asociación Soriana de Tierras del Cid).

Este certamen nace con el propósito fundamental de reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos de emprendimiento que, apoyados en el medio rural soriano, demuestran la vitalidad y el potencial económico de nuestro territorio.

Durante el acto se han distinguido un total de 15 iniciativas que vinculan el desarrollo económico con el compromiso social, subrayando la importancia de la colaboración público-privada como motor para fortalecer el tejido empresarial en los pueblos.

En esta edición han participado 40 proyectos (diez por cada grupo de acción local), de los cuales se seleccionaron doce galardones de carácter comarcal —dos empresariales y uno institucional por cada zona— y tres grandes premios de ámbito provincial destinados a destacar la excelencia y el emprendimiento femenino.

La diversidad de las propuestas premiadas refleja la riqueza del medio rural, desde proyectos consolidados hasta nuevas ideas que resurgen con fuerza. En la categoría provincial, los máximos reconocimientos recayeron en la Quesería Tierras Altas (San Pedro Manrique), por su apuesta por la modernización tecnológica en la elaboración artesanal de quesos con leche local.

Y en la empresa Hijos de Javier García del Valle (San Esteban de Gormaz), por su capacidad de resiliencia al reconstruir su fábrica de harinas tras un devastador incendio.

Por su parte, el galardón al Emprendimiento Femenino fue para Marina del Valle, S.L., por la puesta en marcha de una clínica veterinaria integral en El Burgo de Osma que atiende tanto a mascotas como a explotaciones ganaderas.

El jurado, integrado por representantes de la Universidad de Valladolid, la Diputación, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio, FOES y la Fundación Caja Rural, ha tenido la difícil tarea de evaluar un conjunto de propuestas que comparten un denominador común, la capacidad de generar actividad, oportunidades y vida en Soria.

La jornada ha concluido con un café de hermandad entre premiados y autoridades, consolidando un espacio de celebración para el futuro del mundo rural.