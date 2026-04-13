Cajaviva Caja Rural se lanza con 74.200 euros a impulsar proyectos de investigación médica y apoyo a la infancia

Cajaviva Caja Rural, a través de la gestora de fondos de inversión solidarios del Grupo Caja Rural en el que se integra la entidad, Gescooperativos, ha destinado 74.200 euros al impulso de proyectos de investigación médica y apoyo a la infancia.

En concreto, estas nuevas donaciones se han dirigido a proyectos de carácter social que han sido impulsados por asociaciones como Cris contra el Cáncer, Cruz Roja, Unicef y Cáritas.

Las aportaciones de la entidad solidaria se destinan a iniciativas vinculadas con la investigación médica, la acción social y la atención a la infancia.

En concreto, Gescooperativo ha apoyado en el ámbito de la investigación oncológica el Proyecto Cris de Sarcomas genómicamente Simples, bajo el liderazgo del doctor César Serrano en el Vall d´Hebron Institute of Oncology.

Esta nueva colaboración releva a los dos proyectos que la gestora de fondos venía financiando hasta el momento, que ya han alcanzado una fase en la que disponen de recursos suficientes para llegar a sus objetivos.

El nuevo proyecto está centrado en tumores poco frecuentes, muy agresivos y con dificultad para ser tratados. Está analizando más de 500 casos internacionales.

Los primeros avances han ayudado a identificar nuevos patrones de alteraciones cromosómicas y posibles dianas terapéuticas que pueden contribuir a cambiar la manera de entender y tratar esos sarcomas.

Por otro lado, han colaborado con el proyecto 'Atención a la infancia hospitalizada' de Cruz Roja Juventud a nivel nacional. Una iniciativa que trata de desarrollar actividades de apoyo escolar y de ocio educativo con niños, niñas y adolescentes en proceso de diagnóstico o tratamiento de una enfermedad de larga duración.

Una actuación que llega a más de 38.500 menores de edad y que se lleva a cabo en más de 30 centros hospitalarios de toda España.

Junto a estas iniciativas específicas, la gestora de Cajaviva Caja Rural ha llevado a cabo una donación a Unicef para su fondo genérico, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de sus programas en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.

El apoyo también se amplía al fondo genérico de Cáritas para su distribución entre las distintas delegaciones territoriales, con el fin de reforzar la labor social que la organización lleva a cabo en apoyo de personas y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en el acceso a la vivienda digna o el acompañamiento en procesos de empleo e inserción de personas en situación de exclusión social.