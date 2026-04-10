Un milagro en la N-2, a la altura de un pueblo de Soria: salvan la vida a un extranjero en parada cardiorrespiratoria

Imagen del rescate del hombre en parada en la N-2, en Soria. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Soria.

Agentes de la Guardia Civil de Soria y Guadalajara han auxiliado, en la mañana de este jueves, 9 de abril, a un hombre de nacionalidad extranjera que sufrió una parada cardiorrespiratoria, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El hombre circulaba por la carretera N-2, a la altura del término municipal de Medinaceli (Soria) cuando ocurrieron los hechos a las 12:15 horas.

Una patrulla de servicio, junto con un componente del Puesto de Arcos de Jalón y miembros del Grupo de Información de la Comandancia de Guadalajara fueron requeridos con carácter urgente.

Un ciudadano alertaba de la presencia de un hombre en estado muy grave que necesitaba asistencia inmediata.

Tras ser guiados hasta el lugar, los agentes localizaron el incidente en el kilómetro 152 de la N-2, en sentido Medinaceli, donde hallaron un vehículo detenido.

En su interior se encontraba una mujer en estado de gran nerviosismo, junto a un varón en el asiento del copiloto que se encontraba inconsciente, sin pulso ni respiración.

De forma inmediata, los guardias civiles activaron, a través de la Central COS de la Comandancia de Soria, los servicios sanitarios de urgencia y procedieron a extraer al afectado del vehículo, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, acudieron al lugar efectivos sanitarios del consultorio de Medinaceli, dependiente del Centro de Salud de Arcos de Jalón, así como una unidad de soporte vital básico.

Ante la gravedad de la situación, se activó un helicóptero sanitario para la evacuación del paciente.

Con el fin de garantizar la seguridad de la operación, agentes del Destacamento de Tráfico de Arcos de Jalón y otras patrullas de apoyo procedieron al corte de la circulación en la vía, facilitando el aterrizaje de la aeronave.

Una vez estabilizado, el herido fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos, finalizando el operativo en torno a las 14:00 horas.