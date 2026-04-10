De Guindos alerta del riesgo de una espiral inflacionista por la inestabilidad geopolítica y pide acelerar la integración europea

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en el encuentro empresarial en Soria Concha Ortega / ICAL

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido hoy en Soria del riesgo de efectos de ‘segunda ronda’ en la inflación, y subrayó que su posible aparición constituye la principal preocupación del organismo, al poder desencadenar una espiral de precios si se trasladan a salarios y márgenes empresariales.

Guindos realizó estas declaraciones durante su participación en un acto organizado por Club Cámara de la Cámara de Comercio e Industria de Soria con empresarios en el Parador Antonio Machado, donde analizó la evolución económica en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica.

De Guindos ha advertido de que los "shocks" energéticos derivados de los conflictos internacionales siguen siendo una amenaza real para el crecimiento y la inflación.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a gobiernos, empresas y trabajadores para evitar los llamados "efectos de segunda ronda", insistiendo en que la política monetaria del BCE no tiene un rumbo predeterminado, sino que seguirá estrictamente dictada por los datos que lleguen mes a mes.

Guindos hizo un llamamiento a acelerar la integración europea en ámbitos como el mercado de capitales o la unión bancaria y advirtió de que, si no se avanza en este proceso, el viejo continente podría quedar atrapado en una situación de fragmentación en la que primen los intereses nacionales, lo que limitaría su capacidad para competir en el nuevo escenario global.

En lo que respecta a la economía española, Luis de Guindos ha destacado la mejora de la competitividad y el empuje del turismo y los fondos europeos.

Un punto especialmente relevante de su análisis ha sido el papel de la inmigración, a la que ha señalado como uno de los motores fundamentales del crecimiento nacional al explicar más de la mitad del incremento del Producto Interior Bruto (PIB).

No obstante, ha matizado que este fenómeno también conlleva retos regulatorios inmediatos para evitar que la presión sobre la vivienda y los servicios públicos se convierta en un lastre para la convivencia y el propio desarrollo económico.

El encuentro ha concluido con un coloquio donde se han abordado temas de vanguardia como el euro digital, proyecto que De Guindos ha defendido como un complemento necesario al efectivo para garantizar la soberanía europea en los sistemas de pago.

Por su parte, el empresariado soriano ha trasladado al vicepresidente su inquietud por el impacto de los costes energéticos en el tejido local, coincidiendo ambas partes en que, en un entorno tan cambiante, contar con instituciones sólidas y predecibles es el mejor activo para generar la confianza que el mercado necesita.