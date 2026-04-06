Hacienda recuerda: pone en venta 30 fincas en varios pueblos de Castilla y León desde 695 euros

La Administración General del Estado sacará a subasta pública 30 fincas rústicas situadas en el término municipal de Berlanga de Duero, según ha recordado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La apertura de las ofertas se celebrará el próximo 20 de abril a las 11.00 horas en el salón multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda, ubicada en la calle Caballeros, 19.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de marzo, recoge la enajenación de 30 lotes de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, todos ellos correspondientes a parcelas rústicas situadas en diferentes parajes del municipio soriano.

Los terrenos presentan superficies y valores económicos diversos, con precios de salida que oscilan entre los 695 euros del lote más económico y los 24.229 euros del de mayor cuantía.

Lugares

Entre los enclaves donde se localizan las parcelas se encuentran El Tobar, Mirabueno, Pontón, Rebollar, Las Arroyadas, Vega del Convento, Media Legua y Valdelosabares, dentro del término municipal de Berlanga de Duero.

El proceso de subasta contempla hasta cuatro convocatorias sucesivas para cada lote, lo que permitirá ajustar el tipo de licitación en caso de que alguno de los bienes quede desierto en las primeras fases.

Las personas interesadas en participar deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado conforme a las condiciones fijadas en el pliego y constituir previamente una garantía del 5 % del tipo de licitación, requisito imprescindible para poder concurrir al procedimiento.

El pliego de condiciones puede consultarse en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, también situada en la calle Caballeros, 19 (planta primera), así como en la web del Ministerio de Hacienda, donde se recoge el detalle registral y catastral de cada una de las fincas.