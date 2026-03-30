Indignación en el Alto Jalón de Soria con Correos: solo 60 minutos al día para dar servicio postal a toda una comarca

Protesta de los vecinos en la puerta de Correos Cedida por Soria Ya

Una hora. 60 minutos. Casi como en un concurso de televisión, ese es el tiempo que tienen los vecinos de Arcos de Jalón (Soria) para poder realizar cualquier servicio con Correos.

A partir del próximo 1 de abril, lo que hasta ahora era una oficina de servicios postales con atención regular, pasará a convertirse en un mostrador con fecha de caducidad: solo una hora de apertura, de 13:30 a 14:30.

Esta decisión de Correos ha caído como un jarro de agua fría en una localidad que articula la vida de siete municipios y 36 núcleos de población del Alto Jalón soriano.

La situación ha provocado que este lunes los vecinos se concentren frente a la oficina para visibilizar lo que consideran un "atropello" a la España rural.

La reducción horaria ignora la realidad demográfica de la zona. En una comarca con una población altamente envejecida, la dependencia de la atención presencial es absoluta.

Los trámites que en una ciudad se solventan con un clic, aquí requieren el trato directo. Con el nuevo horario. La recogida de notificaciones oficiales, giros postales y envíos quedan relegados a una franja de apenas 60 minutos.

Además, solo una persona deberá gestionar, simultáneamente, la atención al público y la organización del reparto.

Las alternativas propuestas por la empresa pública, como los módulos automáticos Citypaq o el uso de dispositivos móviles por carteros rurales, chocan con la realidad de una zona castigada por la mala conectividad y por una ciudadanía que no está familiarizada con la gestión digital.

Protesta en Arcos de Jalón

Para los habitantes de la zona, este movimiento no es "modernización", sino un recorte encubierto de un servicio público básico que se suma a otros agravios recientes, como el deterioro de las conexiones ferroviarias.

Tensión política y movilización ciudadana

El malestar social se ha visto alimentado por los vaivenes políticos locales. Tras una convocatoria de protestas por parte del PSOE que fue desconvocada a última hora tras contactos "al más alto nivel", la plataforma Soria ¡YA! ha tomado el testigo de la denuncia.

Sus representantes, entre ellos Juan Antonio Palomar y Fernando del Amo, estuvieron presentes en la concentración de este lunes apoyando a los vecinos.

Desde la plataforma ciudadana se ha criticado duramente que se intente presentar como un avance lo que es, en la práctica, una reducción de personal y de acceso a derechos básicos.

El caso de Arcos de Jalón llegará ahora a las Cortes de Castilla y León, donde se exigirá al Gobierno de España la reversión inmediata de esta medida.

"Esta decisión demuestra que, en muchos casos, la preocupación institucional por la despoblación no es más que postureo político. Mientras se celebra el aniversario de la Revuelta de la España Vaciada, nos quitan las manos y los ojos que nos atienden en Correos", aseguran.