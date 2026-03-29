Muere una conductora argentina de 48 años en un grave choque frontal entre un turismo y un camión articulado en Ágreda

Una mujer de 48 años y nacionalidad argentina ha fallecido este domingo en un siniestro vial registrado en el término municipal soriano de Ágreda, después de una colisión frontal entre un turismo y un vehículo articulado, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El accidente ha tenido lugar a las 11.33 horas en el punto kilométrico 2 de la carretera CL-101, en sentido Ólvega. Según la información facilitada por el 112 de Castilla y León, en un primer aviso se alertó de la colisión entre un camión y un turismo y se indicó que, al menos, una mujer se encontraba herida, inconsciente y atrapada en el interior del coche.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Finalmente, la mujer, conductora del turismo, falleció en el lugar del accidente. Además, el conductor del vehículo articulado, un hombre de 34 años, resultó herido leve.

Como consecuencia del siniestro, el tráfico en sentido creciente, hacia Almazán, ha sido desviado por la N-122, mientras que en sentido decreciente no ha sido necesario establecer desvíos.

Las causas del accidente están siendo investigadas.