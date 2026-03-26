Caja Rural de Soria facilitará financiación en condiciones preferentes al tejido empresarial de la provincia

Caja Rural de Soria y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) han suscrito la renovación del convenio anual que ambas instituciones mantienen desde hace varios años, bajo el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del tejido empresarial de la provincia.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la entidad financiera, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente de FOES, Santiago Aparicio, que han estado acompañados en el acto por la directora general de FOES, María Ángeles Fernández, y el director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca.

La renovación de esta colaboración implica una apuesta compartida por el tejido empresarial soriano, orientado especialmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas, y comercios.

Asimismo, las empresas asociadas a FOES podrán continuar optando a un conjunto de servicios y herramientas financieras en condiciones preferentes.

El acuerdo contempla que Caja Rural de Soria facilite financiación para nuevas inversiones a comercios, autónomos, pymes y, con carácter general, a todos los asociados de FOES que implementen inversiones productivas en Soria.

La financiación podrá destinarse a la adquisición de activos productivos fijos, tanto nuevos como de segunda mano, incluyendo entre los bienes financiables turismos y vehículos industriales.

El encuentro también ha servido como punto de encuentro entre ambas instituciones para llevar a cabo un análisis de la colaboración que mantienen de manera más amplia y han realizado una valoración conjunta de las líneas de trabajo desarrolladas hasta la fecha.