A subasta 30 fincas rústicas en un pequeño pueblo de Castilla y León: con precios desde 695 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 17 de marzo, la resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria por la que se convoca una subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado para la enajenación de 30 lotes de bienes de la Administración General del Estado en la provincia de Soria.

Todos los lotes corresponden a fincas rústicas situadas en el término municipal de Berlanga de Duero, de algo más de 800 habitantes.

La apertura de las ofertas se celebrará el próximo 20 de abril de 2026, a las 11.00 horas, en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, en la calle Caballeros, 19, planta tercera.

La subasta se articula en primera, segunda, tercera y cuarta convocatoria para cada uno de los lotes, lo que permite ajustar el tipo de licitación si alguno de ellos quedara desierto en las fases anteriores.

La relación publicada en el BOE incluye parcelas de distinta superficie y valor. En la primera subasta, los tipos de licitación parten de 695 euros en el lote de menor cuantía y alcanzan 24.229 euros en el de mayor importe.

Entre los bienes ofertados figuran parcelas en distintos parajes del municipio de Berlanga de Duero, como El Tobar, Mirabueno, Pontón, Rebollar, Las Arroyadas, Vega del Convento, Media Legua o Valdelosabares.

La convocatoria precisa que las personas interesadas deberán presentar sus ofertas conforme a las condiciones fijadas en el pliego y constituir previamente una garantía del 5 % del tipo de licitación correspondiente. Ese requisito resulta obligatorio para tomar parte en la subasta.

El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los licitadores en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, situada en la calle Caballeros, 19, planta primera, así como en la página web del Ministerio de Hacienda.

La resolución que recoge hoy el BOE aparece firmada con fecha 11 de marzo de 2026.

La publicación oficial ofrece, además, el detalle registral y catastral de cada uno de los 30 lotes, junto con sus sucesivos tipos de licitación en las cuatro subastas previstas.