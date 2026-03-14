Carmen (62) y el histórico bar de Soria con el mejor torrezno del mundo: “Está riquísimo y el que prueba repite”

Carmen con el premio del mejor torrezno del mundo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Burgo de Osma (Soria) se convertía durante la mañana del pasado domingo, 8 de marzo en el epicentro de la gastronomía, todo al albergar la esperada final del concurso del Mejor Torrezno del Mundo.

Tras una gran competición y una cata de un jurado de gran calidad con Samanta Vallejo-Nágera, Mariano Tundidor, Irene Galindo, Nieves Caballero y Miguel Ayuso, además de Óscar García, como jurado de excepción, el premio se quedaba en Soria.

El Bar Volante de Ólvega (Soria) se llevaba el galardón al mejor torrezno del mundo por presentar la pieza más equilibrada y crujiente en una última fase a la que llegaban un total de 12 establecimientos hosteleros de diferentes puntos de la geografía nacional.

Los cocineros demostraban su destreza ante los asistentes para conseguir la fritura perfecta en una final con un alto nivel.

“Después de tantos años aquí estoy muy contenta por este reconocimiento”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Carmen Modrego Coloma, la camarera del bar que suma 43 años de trabajo en el mismo.

Una vida en el Bar El Volante

“Me defino como la camarera de un bar que se llama El Volante de Ólvega y que es sencilla, trabajadora y alegre”, confiesa nuestra entrevistada que aún sigue sin creerse, una semana después, que hayan ganado el premio.

Ella nació en Borobia, un pueblo a 18 kilómetros de Ólvega y, con solo 20 años, decidió, junto a su hermano, coger las riendas de un negocio que suma, como ella misma confiesa, “53 años de vida”.

“Mi ilusión era tener mi propio negocio y llevo al frente de El Volante de Ólvega 43 años. Estoy muy contenta de dar lo mejor a mis clientes”, explica nuestra protagonista.

Ella, lleva, prácticamente, una vida en el establecimiento hostelero que ahora está de moda en Ólvega.

Bebidas, pinchos y el mejor torrezno

Amante de la naturaleza y de pasar tiempo con su familia y amigos, nuestra protagonista, de 62 años, nos cuenta que el bar cuenta con 50 metros cuadrados y que allí, de momento, trabajan tres personas.

“Intentamos dar, cada día, el mejor servicio a nuestros clientes. Aquí pueden beber lo que quieran, disfrutar de buenos pinchos y de nuestro torrezno. El concurso ha sido especial y todo un éxito. Es un gran honor haber ganado el premio.

Interior del Bar El Volante en Ólvega. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La especialidad del lugar, como no puede ser de otra forma, es ese suculento torrezno de Soria que ha encumbrado al establecimiento hostelero.

Ahora son muchos los curiosos que por el lugar se pasan para degustarlo y constatar que es el mejor, sin ningún tipo de paliativos.

El mejor torrezno del mundo

“Nuestro torrezno está riquísimo y el que prueba repite. Después de tantos años trabajando aquí estoy muy contenta por este reconocimiento. Se ha premiado el esfuerzo y el trabajo de todo este tiempo”, afirma Carmen.

Sobre si es complicado sacar un negocio adelante en el medio rural, la hostelera asegura que “hay meses mejores y meses peores” y ve el futuro “con optimismo”, como no podía ser de otra forma tras conseguir el galardón.

“El deseo, después de ganar este premio, es que llegue pronto la jubilación. Seguiremos trabajando como siempre para dar la calidad de siempre a nuestros clientes, eso que nadie lo dude”.

El Bar El Volante de Ólvega tiene mucho futuro, más después de conseguir un galardón que hace la boca agua.