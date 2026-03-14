Un camión con mercancías peligrosas arde tras un choque en la A-2 a la altura de Arcos de Jalón: cortada la carretera Cedida

Madrugada con varios accidentes de tráfico en la provincia de Soria. Tres siniestros registrados entre la medianoche y las cinco de la mañana movilizaron a los servicios de emergencia en Arcos de Jalón, la capital soriana y Viana de Duero, con varias personas heridas.

El primer aviso se recibió a las 00:14 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que fue alertada de un accidente en el kilómetro 172 de la A-2, en sentido Madrid, a la altura de Arcos de Jalón. En el siniestro se vieron implicados un camión y un turismo.

Según la información facilitada a emergencias, el camión, que transportaba mercancías líquidas peligrosas, comenzó a arder, lo que provocó una gran columna de humo visible en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió recursos para atender a dos personas heridas, así como Bomberos, Guardia Civil (COS y Tráfico) de Soria y el Centro Coordinador de Emergencias.

Como consecuencia del incidente, la A-2 permaneció cortada en ambos sentidos durante la noche.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha declarado la Situación 1 del MPCYL por este accidente a las 3:19 horas.

Horas después, a las 3:46, el 1-1-2 recibió otra llamada alertando de un accidente en Soria capital, concretamente en la calle Merineros con Venerable Palafox, donde dos turismos colisionaron. El centro de emergencias dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una UVI móvil para atender a dos heridos.

El tercer siniestro se registró a las 4:42 horas en el kilómetro 63 de la carretera CL-101, en el término de Viana de Duero. En este caso, una furgoneta sufrió una salida de vía. El conductor, un varón de 39 años, resultó herido aunque consciente.

Hasta el lugar acudieron Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Emergencias Sanitarias – Sacyl para su atención.