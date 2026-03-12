Soria recibirá a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, para abordar la política monetaria

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, uno de los responsables de la política monetaria europea, abordará el próximo 10 de abril, a partir de las 12:00 horas, un diálogo directo con los empresarios de Soria, en un encuentro que se celebrará en el Parador de Turismo Antonio Machado bajo el título 'Estado de la política monetaria y de estabilidad financiera en la zona euro'.

El acto institucional ha sido organizado por la Cámara de Comercio de Soria y reunirá a cerca de 150 empresarios y empresarias del Club Cámara, a través de un formato cercano con el que se pretende favorecer el diálogo directo.

La jornada estará presidida por el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, quien abrirá la cita con una bienvenida institucional. Seguidamente, De Guindos ofrecerá una intervención inicial centrada en la situación económica actual, las perspectivas de crecimiento y los desafíos estructurales que afrontan las economías europeas.

Seguidamente, tendrá lugar un diálogo moderado con preguntas, lo que propiciará tratar cuestiones de especial interés para el tejido empresarial soriano, especialmente en un territorio que representa de manera paradigmática los retos demográficos y estructurales de la España interior.

Para la Cámara de Comercio, la presencia del vicepresidente del Banco Central Europeo es un "respaldo significativo al papel que desempeñan los territorios menos poblados en el conjunto de la economía europea", pero también supone una "oportunidad para que empresarios y empresarias sorianas intercambien impresiones con una de las figuras clave en la toma de decisiones económicas en el ámbito comunitario".

Luis de Guindos fue nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo en 2018. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CUNEF y cuenta con el premio extraordinario de fin de carrera, además de ser técnico comercial y economista del Estado, número uno de su promoción.

Como político fue ministro de Economía, Industria y Competitividad entre 2011 y 2018, y antes ocupó diferentes responsabilidades en la administración española, entre ellas la Secretaría de Estado y Dirección General de Política Económica.

En el sector privado, De Guindos ha sido presidente ejecutivo de Lehman Brothers y Nomura Securities en España y Portugal, además de responsable del área de Servicios Financieros de PwC.

El encuentro durará aproximadamente una hora y tendrá lugar en el salón principal del parador, con un formato organizado en mesas redondas para generar interacción y el carácter participativo de la jornada.

Con la iniciativa, la Cámara de Comercio de Soria pretende reafirmar su compromiso con acercar a la provincia el debate económico de máximo nivel y ubicar al empresariado soriano en el centro de las conversaciones estratégicas sobre el futuro de Europa y sus territorios.