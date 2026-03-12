Caja Rural de Soria cumple 10 años de compromiso con las personas con discapacidad intelectual y sus familias

Caja Rural de Soria ha cumplido este jueves, 12 de marzo, una década de compromiso con la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (Asamis).

La entidad bancaria y la asociación han rubricado la renovación del acuerdo de colaboración que se mantiene vigente desde hace 10 años, reafirmando Caja Rural de Soria su compromiso con el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia.

El convenio, activo desde 2016, permite seguir impulsando el proyecto 'Intervención Cognitiva para Adultos con Discapacidad Intelectual', una iniciativa que está dirigida a mejorar las capacidades cognitivas, la calidad de vida y la autonomía personal de los participantes.

El acto de firma ha contado con la participación del presidente del Consejo Rector de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente de Asamis, José Luis García Romero.

La colaboración está dentro de la labor no financiera de Caja Rural de Soria, que la integra dentro de su modelo de banca de proximidad. La entidad destina así una parte de los resultados obtenidos mediante su actividad financiera a impulsar proyectos sociales, deportivos, culturales y de salud que crean impacto positivo en la provincia.

De esta manera, la renovación del convenio permite dar continuidad a una iniciativa que, durante esta década, ha contribuido a la mejora de la atención y el acompañamiento a personas adultas con discapacidad intelectual, consolidando una colaboración que está basada en el compromiso y en la cooperación entre las dos entidades.