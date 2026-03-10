Dos años de cárcel para un hombre por masajear e intentar bajar el pantalón a la hija menor de unos amigos en Soria

La Audiencia Provincial de Soria ha impuesto la pena de dos años de prisión para un hombre que comenzó a masajear e intentar bajar el pantalón a la hija de unos amigos, con quien se encontraba a solas en el piso de estos bajo el pretexto de que tenía que hablar con una de sus hermanas por un tema de trabajo.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se remontan a junio de 2024, cuando el acusado, de 53 años, se presentó en el domicilio de la víctima pidiéndole que le abriera porque tenía que hablar con una de sus hermanas por un asunto de trabajo. A pesar de que esta no se encontraba en la vivienda, la menor accedió y abrió al procesado.

En un momento dado, el hombre, que mantenía una fuerte amistad con la familia de la menor, compartiendo momentos de ocio e incluso quedándose la víctima y sus hermanas en casa del acusado cuando los padres se encontraban trabajando, comenzó a masajear a la menor bajo la excusa de que estaba estudiando fisioterapia.

Los tocamientos fueron a más, siempre según la sentencia, llegando el acusado a masajear la espalda de la menor por debajo de la camiseta hasta la cintura, instante en el que intentó bajarle por detrás los pantalones, lo que provocó que la víctima se asustase y se incorporase.

Fue entonces cuando esta le trasladó al acusado que no se sentía cómoda, que dejara de tocarla y se marchara, pero lejos de ello, el acusado empezó a decirle que "se estaba volviendo muy guapa y que no se sintiera incómoda", para luego precisar que "no le hiciera caso, que estaba loco y que le perdonara".

En ese instante, el acusado recibió una llamada que precipitó su salida del domicilio y acto seguido la menor de edad llamó a una de sus hermanas, quien se presentó inmediatamente en el domicilio, donde también se presentó poco después la Policía tras ser avisada y se encontró a la víctima en un evidente estado de ansiedad y llorando.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Soria, que ha absuelto al hombre de otros dos presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores por los que venía siendo acusado por las otras dos hermanas al no quedar acreditados, sí le ha condenado a los dos años de cárcel por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

A mayores de la pena privativa de libertad, también le ha impuesto cinco años de libertad vigilada, otros tantos de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, retribuidas o no, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad, y la prohibición de acercarse a la víctima durante cinco años a menos de 200 metros o a comunicarse con ella.

Por otro lado, deberá indemnizar a la menor con 3.000 euros, a través de sus representantes legales, en concepto de responsabilidad civil. Ahora bien, cabe resaltar que la sentencia no es firme y contra la misma podrá presentarse un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).