La Fundación Caja Rural de Soria analiza las brechas de género en la salud en su III Symposium

El evento ha sido presentado por Blanca García, directora de la Fundación Caja Rural de Soria, Diego Fernández Lázaro, investigador y profesor del Campus de Soria; y Saturio Ugarte, director de la UNED de Soria. Cedida

La Fundación Caja Rural de Soria, a través de su Cátedra de Conocimiento e Innovación, da un paso más en su compromiso con la divulgación científica. Esta mañana se ha presentado oficialmente el III Symposium 2026: "Herramientas Moduladoras de la Desigualdad y Abordaje de la Enfermedad en la Mujer", una cita clave que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en la capital soriana.

El evento ha contado con la presencia de Blanca García, directora de la Fundación Caja Rural de Soria; Diego Fernández Lázaro, investigador y profesor del Campus de Soria; y Saturio Ugarte, director de la UNED de Soria, quienes han destacado la importancia de poner el foco en las particularidades biológicas y sociales que afectan a la salud de las mujeres.

A diferencia de otros congresos estrictamente académicos, este simposio nace con una clara vocación de servicio público.

Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos de la UNED (Casa de la Tierra) a partir de las 17:00 horas y estarán abiertas al público en general.

"El objetivo es acercar el conocimiento científico a la sociedad, proporcionando herramientas que permitan comprender mejor las particularidades de la salud femenina", señalaron durante la presentación.

Contra la brecha de género en medicina

El programa de este año se centra en tres ejes fundamentales para transformar el panorama sanitario actual:

Estudiar por qué existen diferencias en la atención y percepción de la salud entre hombres y mujeres.

Visibilizar la histórica falta de estudios centrados exclusivamente en la fisiología femenina.

Contribuir a protocolos de diagnóstico, tratamiento y prevención mucho más precisos y eficaces para la mujer.

Con esta tercera edición, la Fundación Caja Rural de Soria "reafirma su papel como motor de la investigación y la innovación, apostando por reducir las brechas sociales a través del conocimiento compartido".