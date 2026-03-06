Hallan los restos de dos hombres fusilados en 1936 en una fosa común de la Riba de Escalote

Imagen de la fosa en la que se han hallado los cuerpos. Fotografía: ICAL.

Los miembros de la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria hallaron hoy los restos de dos cuerpos de dos hombres en una fosa de común en la Riba de Escalote, que presumiblemente corresponderían a Silverio Lumbreras Pérez y Recaredo Marín Marín, fusilados en 1936.

Nicolás Ruiz Lázaro del colectivo de memoria histórica subrayó que todavía resta conocer las identidades de los sorianos, procedimiento que se realizará a través de comparativa genética, y detalló que los restos se hallaron en una fosa de 1,80 centímetros de largo. “Los cuerpos se han encontrado enfrentados y las piernas de uno de los sorianos se encontraban en el pecho del otro”, destacó.

Mañana se procederá al levantamiento de los restos, que quedarán bajo custodia de la Sociedad Aranzadi hasta la realización de los estudios e informes antropológico-forenses correspondiente.

En septiembre de 2019, Recuerdo y Dignidad, en colaboración con el equipo científico de Aranzadi, exhumó dos fosas comunes con los cuerpos de cuatro víctimas de la represión durante la Guerra Civil en el paraje Carraarenillas, en La Riba del Escalote, dentro de una causa judicializada.

Tras conocerse los resultados de aquella comparativa genética, las investigaciones de la asociación memorialista confirmaron que podrían permanecer más víctimas ocultas en ese mismo paraje de Carraarenillas, por lo que Recuerdo y Dignidad se comprometió a continuar con la búsqueda de los restos.

En septiembre de 2025 se realizó una segunda prospección arqueológica en la zona, en la que se localizó una nueva fosa, la que se ha exhumado este viernes, que presuntamente albergaría los restos de Silverio Lumbreras Pérez y Recaredo Marín Marín.

Silverio Lumbreras Pérez, natural de Soria, era electricista, estaba soltero y tenía 25 años cuando fue fusilado por los falangistas en 1936. Era socialista y republicano, fundador de las juventudes del PSOE en Soria y miembro del POUM.

Por su parte, Recaredo Marín Marín, natural de Santervás de la Sierra y vecino de Soria, estaba casado y tenía hijos. Tenía 40 años cuando fue asesinado en 1936. Industrial de profesión, pertenecía a la agrupación Radical Socialista de Soria y fue jurado de la cuadrilla La Blanca en 1926.

A la exhumación de los cuerpos asistió un familiar de Silverio Lumbreras, y mañana, momento del levantamiento, estará presente varios familiares de Recadero Marín. Al acto de hoy asistió el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y la fiscal provincial de Soria, María José Burgos.