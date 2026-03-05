Caja Rural de Soria blinda su alianza con el CD Calasanz para potenciar el deporte base y el fútbol juvenil

Firma del convenio entre Caja Rural de Soria y el CD Calasanz

Caja Rural de Soria y el Club Deportivo Calasanz han renovado su convenio de colaboración para seguir impulsando el deporte base en la provincia.

El acuerdo ha sido firmado por los presidentes de ambas entidades, Carlos Martínez Izquierdo, por parte de Caja Rural de Soria, y Gonzalo Irigoyen, en representación del CD Calasanz.

Con esta colaboración, cerca de 400 licencias federativas del club de fútbol se beneficiarán del apoyo de la entidad, y contribuirán al desarrollo de la formación y la práctica deportiva de niños, niñas y jóvenes vinculados al proyecto del CD Calasanz.

La marca de Caja Rural de Soria estará presente en las equipaciones del club y en distintos soportes publicitarios vinculados a la actividad deportiva de la entidad.

Además, este apoyo permitirá la celebración del cuarto torneo juvenil organizado por el CD Calasanz, un encuentro deportivo que contará con la participación de clubes procedentes de Soria, Valladolid, Zaragoza, Madrid y La Rioja.

De este modo, asegura la entidad, se consolida "como un espacio de convivencia y competición entre jóvenes deportistas de las diferentes provincias".

El torneo tiene como objetivo reforzar los vínculos entre clubes de los territorios donde Caja Rural de Soria desarrolla su actividad, "promoviendo los valores del deporte base y la formación en equipo", según explica en un comunicado.