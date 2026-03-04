Ágreda, el pueblo soriano que vive en vilo por el estado de salud de Fermín Cacho: "Nos llegan noticias esperanzadoras"

Imagen de la Iglesia de San Miguel de Ágreda (Soria) y, en los círculos, el alcalde, Jesús Manuel Alonso (arriba), y el atleta Fermín Cacho con su medalla (abajo), en una imagen de archivo.

La noticia saltaba el pasado lunes e inundó de preocupación al mundo del atletismo. El medallista olímpico Fermín Cacho había sido hospitalizado tras haber sufrido un desvanecimiento en su casa e incluso llegó a pasar 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por fortuna, ese mismo día también se conocía que el atleta ya estaba en planta hospitalaria y presentaba una evolución favorable.

En la provincia de Soria, justo en el límite con Aragón, incluso el prefijo de sus teléfonos fijos es el de Zaragoza (976), se encuentra Ágreda, el municipio que vio nacer a Fermín Cacho. Allí, siguen desde este lunes con "preocupación", pero también con optimismo, el estado de salud de su vecino "más ilustre de la etapa contemporánea".

Así lo traslada el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, en declaraciones a este periódico. "No he querido ser intrusivo con la familia, quería respetar esa privacidad que han querido, pero me voy informando paralelamente y sí que me llegan noticias indirectamente esperanzadoras", apunta el regidor.

Alonso se enteró por el "voz populi" de la noticia sobre la hospitalización del atleta soriano. En un primer momento intentó localizar a su familia más directa pero no pudo y fue un pariente más lejano quien le informó de lo sucedido. "Lo vivimos con preocupación porque Fermín no deja de ser vecino referente para nosotros", explica.

La importancia de Fermín Cacho para Ágreda es tanta que han sido muchos los vecinos que han preguntado al alcalde sobre su estado de salud, pensando que podría tener una información más directa. "No es una persona indiferente, es una de las personalidades más importantes de la historia sin discusión de nuestro municipio", insiste.

Ante estas noticias "esperanzadoras" indirectas que le llegan a Alonso, su reacción no puede ser otra que sentirse "reconfortado y satisfecho". "No nos olvidamos de él, estamos pendientes y hemos intentado trasladarle nuestra fuerza, aunque sea espiritual o ánimo para que todo saliese bien y se recuperase", añade.

A partir de aquí, es evidente que se "alegran de que lleguen buenas noticias, lo más importante en este momento" y ahora mismo su único deseo es que todo "se quede en un susto" y que Fermín pueda cumplir la ilusión que tiene este pueblo "de verle nuevamente entre nosotros lo antes posible".

La reacción de Ágreda al estado de salud de su vecino más ilustre ha sido tan humana porque "cuando una persona, particular, tiene un problema grave a todos nos causa una preocupación, pero cuando se trata de una persona de esta magnitud se produce un plus por lo que es, por lo que ha significado y por lo que puede seguir significando".

Una carrera, una calle y un polideportivo

La magnitud de su figura en Ágreda es de tal calibre que cada año el municipio rinde un sentido homenaje a la "hazaña" de 1992, en aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona en los que se alzó con la medalla de oro en los 1.500 metros.

"Se hace una carrera popular en verano, coincidiendo con las fiestas de la juventud, normalmente el sábado de la segunda semana de agosto, que se denomina por su nombre. Es un reconocimiento a su trayectoria y personalidad", relata Jesús Manuel Alonso.

Por otro lado, el recinto deportivo "de referencia" de Ágreda, el "polideportivo más importante que tenemos", también lleva el nombre de Fermín Cacho, así como una calle.

Ahora, los vecinos que celebraron al unísono todos sus éxitos deportivos, no desean otra cosa que no sea tenerle con ellos de vuelta, para lo que le trasladan un claro mensaje de "cariño y apoyo" para su pronta recuperación.