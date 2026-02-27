Caja Rural de Soria 'ficha' el oro mundial de David José Pineda: "Un ejemplo de superación personal"

El acuerdo, suscrito por el presidente de la caja, Carlos Martínez, y David José Pineda Cedida

Caja Rural de Soria y el atleta de élite David José Pineda han formalizado un convenio de colaboración que vincula a la entidad con uno de los nombres más brillantes del atletismo actual.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la caja, Carlos Martínez, busca no solo apoyar la carrera del deportista, sino también proyectar los valores de esfuerzo y constancia que Pineda representa.

David José Pineda se ha consolidado como una figura indiscutible en el panorama internacional. Su trayectoria reciente es un despliegue de éxitos que sitúan a Soria en el mapa del deporte mundial.

Juegos de París 2024: Subcampeón paralímpico en los 400 metros.

Mundial de Nueva Delhi 2025: Campeón mundial paralímpico en 400 metros.

Mundial Virtus Brisbane 2025: Triple corona de oro en 200m, 400m y relevo 4x400.

Plusmarquista: Actual poseedor del récord de Europa paralímpico en 200 y 400 metros.

"Este convenio es un reconocimiento al deporte paralímpico como el máximo ejemplo de superación personal y excelencia", han señalado fuentes de la entidad durante la firma.

Compromiso con la identidad soriana

Para Caja Rural de Soria, este patrocinio no es un hecho aislado, sino que forma parte de su misión fundacional. La cooperativa de crédito reafirma así su identidad como motor social en la provincia, apoyando activamente iniciativas que fomentan la inclusión, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.

Con esta alianza, Pineda contará con el “respaldo necesario” para seguir batiendo récords, mientras la entidad financiera sigue demostrando que su inversión más valiosa es la que se realiza en las personas y el talento local.