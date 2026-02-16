El conductor de un autobús escolar cuadriplica la tasa de alcohol con 49 menores de edad a bordo que iban de excursión

Imagen del autobús y de la Guardia Civil en el lugar Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga al conductor de un autobús de transporte escolar que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia y que “presentaba evidentes síntomas de conducir bajo la influencia del alcohol”, han asegurado desde La Benemérita.

El investigado fue localizado a las 11:45 horas del 9 de febrero de 2026 en la A-2, en el kilómetro 176,600 del término municipal de Santa María de Huerta (Soria), cuando varias patrullas, del subsector de tráfico de Soria, realizaban un control de transporte, drogas y alcohol.

Al ordenar la detención del autobús de transporte escolar, quienes se encontraban realizando una excursión, viajaban en el vehículo un total de tres profesores, dos monitores y 49 menores con edades de entre 9 y 12 años.

Los agentes observaron cómo el conductor presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que es sometido a las pruebas de alcoholemia arrojando resultados de 0,67 y 0,63 mg/l, cuadruplicando la tasa permitida que para este tipo de conductor y vehículo es de 0,15 mg/l.

El vehículo fue trasladado por otro conductor a lugar apropiado con servicios, donde quedó inmovilizado a la espera de hacerse cargo de la conducción otro conductor de la empresa.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria instruye diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir con síntomas evidentes de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas (art.379.2 del CP).

Fueron entregadas en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

El investigado puede enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempos superior a uno y hasta cuatro años.