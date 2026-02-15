Tráfico reabre la N-110 en San Esteban de Gormaz tras bajar el nivel del Duero

La N-110 ha reabierto al tráfico a su paso por San Esteban de Gormaz después de que el nivel del Duero haya bajado en el entorno del puente medieval, donde ayer quedó anegada la calzada.

La Jefatura Provincial de Tráfico acordó el corte en torno a las 14.00 horas por motivos de seguridad vial, al quedar afectado el paso en ambos lados del río.

La crecida obligó también a activar medidas de protección a la población. En total, se desalojó a 15 personas: doce vecinos de tres viviendas situadas en la margen izquierda y otras tres personas responsables del camping municipal, ubicado en la ribera.

Todos fueron realojados en viviendas particulares —propias o de familiares— y no fue necesario habilitar recursos residenciales municipales ni dispositivos de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil participó desde primera hora en los desalojos a petición del alcalde y mantiene presencia en el término municipal, donde continúa prestando auxilio y asistencia, especialmente en pedanías que han quedado aisladas por carretera.

Durante la jornada se registraron, además, incidencias puntuales en el suministro eléctrico, que fueron atendidas por las compañías distribuidoras y quedaron restablecidas en los puntos afectados.

En paralelo, la Dirección General de Tráfico actualiza en tiempo real las afecciones en la red viaria por el episodio de inundaciones.

A las 09.00 horas de este domingo, Soria contabilizaba 16 incidencias por lluvia e inundación: 13 tramos cerrados al tráfico y tres con condiciones difíciles de circulación.

La mayor concentración de problemas se sitúa en los términos de San Esteban de Gormaz, Valdemaluque, El Royo, Langa de Duero, Cubo de la Solana, Garray y Berlanga de Duero, con complicaciones también en la CL-101 a la altura de Almazán y en dos tramos de la SO-820 en El Royo.

En el plano de la coordinación, la Confederación Hidrográfica del Duero comunica de forma puntual al plan INUNCYL de la Junta de Castilla y León sus previsiones y maniobras de gestión hidrológica para mantener informados a los servicios implicados y a los ayuntamientos afectados.

Además, la CHD redujo ayer la salida de agua del embalse de la Cuerda del Pozo al entorno de 115 metros cúbicos por segundo.

Las administraciones y los servicios de emergencia piden máxima prudencia, atención a los avisos oficiales y evitar desplazamientos por zonas inundables o vías con restricciones, consultando los canales oficiales ante cualquier actualización.