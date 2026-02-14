El Cecopi de Soria decreta el desalojo de vecinos de San Esteban de Gormaz por el desbordamiento del río Duero

El Cecopi de Soria inicia el desalojo de vecinos de San Esteban de Gormaz por el desbordamiento del río Duero

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha convocado este sábado a las 09.45 horas una reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) para evaluar la situación de la provincia ante las inundaciones y, de manera concreta, acordar medidas en San Esteban de Gormaz.

Tras la información trasladada por el alcalde del municipio, Daniel García, se ha decidido proceder al confinamiento o al inicio del desalojo de viviendas en la localidad, en función de la evolución de la riada.

El Centro Coordinador de Emergencias, en coordinación permanente con la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, el Ayuntamiento y otras administraciones competentes, va a iniciar las actuaciones necesarias para la evacuación de los vecinos que se considere imprescindible. Para alojar a quienes lo necesiten, la Junta ha habilitado la residencia del IES La Rambla, la antigua escuela hogar, en San Esteban de Gormaz.

¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨! Escritura en mano, el Duero ha vuelto a reclamar lo que es suyo. Esta vez, a su paso por San Esteban de Gormaz, en Soria, rellenando los 16 ojos👀 de su puente medieval tras multiplicar el caudal que llevaba a principios de mes #AquílaTierra🌎 pic.twitter.com/iMEmMVlLkZ — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) February 11, 2026

Desde el Ayuntamiento se han señalado como puntos de mayor conflicto en la propia localidad la primera línea de viviendas del Camino del Duero; la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid (desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero); y la Carretera de Atauta, desde el cruce de la N-110 hacia la salida del municipio.

La Junta ha avanzado, además, que se iniciará también el confinamiento o desalojo de viviendas (según evolución) por el peligro de la riada o por sus efectos en los accesos por carretera en las localidades de Pedrajas de San Esteban y Soto de San Esteban.

Las autoridades han advertido de que la situación puede ir cambiando en función del comportamiento del Duero a su paso por estos y otros municipios. A lo largo de la mañana está prevista la reunión del Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que deberá decidir sobre el desembalse en el embalse de La Cuerda del Pozo.

Desde el Cecopi se ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones mantengan la vigilancia ante cualquier solicitud de auxilio, tanto para proteger a los ciudadanos como a sus bienes, y se ha vuelto a pedir que se extremen las precauciones para evitar incidentes.

La Junta recuerda que, ante cualquier situación de inundación, debe avisarse al 112 lo antes posible e indicar la zona exacta, si hay personas afectadas, el nivel del agua y la posible evolución. En la provincia de Soria está activado desde el pasado martes 10 el nivel 2 de emergencia del Plan Inuncyl por riesgo de inundaciones.

Situación muy complicada en Aranda de Duero

Aguas abajo del río, en Aranda de Duero (Burgos) el Ayuntamiento mantiene activado el Escenario 1 del Plan de Emergencias por crecida del Duero, tras la actualización de los datos hidrológicos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero a primera hora de este sábado. Según esa información, el caudal del río alcanza 285 m³/s a su paso por la ciudad, con el apoyo del desembalse de La Cuerda del Pozo, que libera 140 m³/s, y con la referencia de Navapalos (Soria), donde se han registrado 386 m³/s, un indicador clave para anticipar la evolución en las próximas horas.

La avenida del Espolón de Aranda de Duero, completamente inundada

Durante un recorrido de inspección realizado de madrugada por el alcalde, Antonio Linaje Niño, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad, junto a Policía Local, Bomberos y técnicos municipales, se constató un desbordamiento parcial en la avenida del Espolón, a la altura del Bar Barriles. Ese punto ha obligado a cortar el tráfico desde el arco del Ayuntamiento hasta el puente sobre el río Bañuelos y en la plaza de la Ribera, donde solo se permite el acceso a residentes por el arco del consistorio, con entrada y salida por la calle Santo Cristo.

El Consistorio arandino mantiene, además, otras medidas preventivas: vigilancia permanente en márgenes y zonas inundables, cierre de parques colindantes a las riberas y del Parque General Gutiérrez, restricción de accesos a pasarelas peatonales y refuerzo de la coordinación de los servicios de emergencia, junto a un llamamiento a evitar zonas próximas al cauce y a respetar la señalización.