A prisión por utilizar a una niña de Soria para vender droga: acabó hospitalizada por sobredosis de cocaína

La Policía Nacional ha procedido a la detención e ingreso en prisión de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y coacciones. La investigación se inició el pasado 26 de enero, tras la denuncia interpuesta por una madre en la Comisaría Provincial de Soria.

En su comparecencia, la mujer manifestó que su hija, de 15 años de edad, se encontraba ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital El Mirón desde el día 22 de enero. La menor había sido trasladada inicialmente por el equipo docente de su centro educativo al hospital Santa Bárbara al presentar síntomas de hallarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes, confirmándose posteriormente que se trataba de una sobredosis de cocaína.

Según relataba la denunciante, mientras la joven permanecía hospitalizada, comenzó a recibir llamadas de un individuo desconocido que le reclamaba el pago de 600 euros. Esta cantidad correspondía supuestamente a una partida de 20 gramos de cocaína que el sospechoso habría entregado previamente a la menor. En dichas comunicaciones, el interlocutor instaba a la madre a abonar la deuda o a devolver la sustancia bajo amenazas.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores permitieron corroborar que el detenido utilizaba presuntamente a la menor para distribuir la droga, aprovechándose de su condición de edad para pasar inadvertida para las fuerzas de seguridad.

Además, las gestiones policiales determinaron que fue este hombre quien proporcionó directamente a la joven la sustancia que derivó en su grave situación y posterior ingreso hospitalario.

Tras lograr su identificación y localización, los agentes procedieron al registro de su domicilio. En el inmueble se intervinieron diversos útiles destinados a la distribución de estupefacientes, tales como una balanza de precisión y sustancia de corte para la adulteración de la droga, así como anotaciones manuscritas relacionadas con la contabilidad de las ventas.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, en su sección de Instrucción y Civil número 1, cuyo juez de guardia decretó su ingreso en prisión.