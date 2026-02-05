Un jabalí en el campo.

Un jabalí en el campo. Interporc.

Soria

Dos accidentes en tres horas, uno con un jabalí implicado, dejan varios heridos en la provincia de Soria

Dos hombres de 44 y 55 años heridos.

Más información sobre sucesos: Muere la mujer de 76 años intoxicada en Santovenia tras 9 días hospitalizada: en el suceso falleció también su marido

Publicada

Dos accidentes en tres horas en esta tarde de jueves, 5 de febrero, han dejado dos heridos en la provincia de Soria, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El primero se ha producido a las 17:00 horas, cuando se recibieron llamadas que alertaban de un vehículo volcado en la cuneta del kilómetro 5 de la CL-101, en Ágreda y sentido Navarra.

La calle Caseta de Santovenia, donde se ha originado el fuego.

Era un vehículo que había volcado en la curva dejando a un hombre de 55 años herido. Se dio aviso a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias.

El segundo de los accidentes se ha producido a las 20:02 horas tras un accidente en el kilómetro 39 de la CL-101 en Burebos.

El 112 ha informado de que se trataba de un accidente de dos turismos y un jabalí. Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias que ha enviado recursos para atender a un hombre de 44 años golpeado en la cara.