Dos accidentes en tres horas, uno con un jabalí implicado, dejan varios heridos en la provincia de Soria

Dos accidentes en tres horas en esta tarde de jueves, 5 de febrero, han dejado dos heridos en la provincia de Soria, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El primero se ha producido a las 17:00 horas, cuando se recibieron llamadas que alertaban de un vehículo volcado en la cuneta del kilómetro 5 de la CL-101, en Ágreda y sentido Navarra.

Era un vehículo que había volcado en la curva dejando a un hombre de 55 años herido. Se dio aviso a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias.

El segundo de los accidentes se ha producido a las 20:02 horas tras un accidente en el kilómetro 39 de la CL-101 en Burebos.

El 112 ha informado de que se trataba de un accidente de dos turismos y un jabalí. Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias que ha enviado recursos para atender a un hombre de 44 años golpeado en la cara.