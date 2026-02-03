Un pequeño pueblo de Soria busca familia con hijos: ofrece vivienda gratuita, trabajo de albañil y la gestión del bar

Arenillas es un pequeño municipio de la provincia de Soria que se sitúa al suroeste de la provincia, integrado en la Comarca de las Tierras de Berlanga, muy cerca del límite con la provincia de Guadalajara.

Se encuentra entre las localidades de Lumías y La Riba de Escalote en una zona que se conoce como la España vaciada, concretamente en un área de alta despoblación al sur de la provincia.

La zona se caracteriza por sus paisajes de secano, por sus colinas y también por la tradición de la destilación de espliego. Es reconocido por sus esfuerzos contra la despoblación y por celebrar el ‘Boina Fest’, un festival rural de la zona.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 29 habitantes.

Lucha contra la despoblación

La lucha contra la despoblación no cesa en este pequeño pueblo soriano, como informan fuentes municipales.

Tras más de 40 años de lucha continua de su Ayuntamiento y de su Asociación Cultural, en los que han conseguido rehabilitar siete viviendas municipales, hace un anuncio tras quedar una de las viviendas disponible.

Arenillas busca familia con hijos y ofrece, además, una vivienda gratuita, trabajo de albañil y también la gestión de su bar.

“Se busca una familia con hijos en edad escolar que dispondrían de transporte gratuito diario para ir al colegio de la comarca en Berlanga de Duero”, añaden desde el consistorio de la localidad soriana.

Dicha familia “podrá disponer de una vivienda gratuita a cambio de la gestión de su local y, además, hay disponible un puesto de trabajo como albañil”.

Las familias interesadas pueden optar a esta posibilidad rellenando un formulario que ya ha puesto en marcha el consistorio.