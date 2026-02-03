La estación de esquí más pequeña de España está en Castilla y León: tiene 1,8 kms y es ideal para niños y aprendices

Dicen que las mejores esencias llegan en frascos pequeños y algo así ocurre en esta estación de esquí. Cuando todas compiten en España por kilómetros de pistas y remontes de última generación, en el corazón de la provincia de Soria sobrevive un modelo muy diferente.

El Punto de Nieve Santa Inés, situado entre la Sierra de Cebollera y los Picos de Urbión, presume de ser la estación de esquí más pequeña de España, una condición que lejos de ser una desventaja se ha convertido en su mayor seña de identidad.

Ubicada a apenas 15 minutos en coche desde Vinuesa y a unos 45 minutos de Soria capital, esta mini estación invernal se encuentra a pie de la carretera SO-830, en el Puerto de Santa Inés.

El acceso es sencillo incluso en pleno invierno, con un aparcamiento gratuito prácticamente a pie de pista, algo impensable en centros invernales de mayor tamaño.

Con una cota máxima de 1.850 metros y un desnivel de tan solo 97 metros, el Punto de Nieve Santa Inés cuenta con 1,8 kilómetros de pistas alpinas repartidas en cuatro trazados y un único telesquí que da acceso a la pista principal.

Sus reducidas dimensiones la convierten en un espacio especialmente pensado para debutantes, familias y escolares, un público que estos días es habitual ver en sus instalaciones, tal y como reflejan sus redes sociales, aprendiendo a dar sus primeras paladas sobre la nieve.

El Punto de Nieve Santa Inés, situado entre la Sierra de Cebollera y los Picos de Urbión,. RRSS Punto de nieve Santa Inés

Pero si hay algo que distingue a esta estación frente al resto es su fuerte apuesta por el esquí de fondo. Santa Inés dispone de hasta 16 kilómetros de recorridos habilitados que se adentran en un entorno boscoso de gran valor paisajístico, permitiendo al visitante esquiar literalmente en el corazón de la montaña, lejos del ruido y las masificaciones.

La experiencia en la estación no se limita al esquí alpino. El centro ofrece alquiler de material, escuela con monitores titulados y un ambiente tranquilo que invita a disfrutar de la nieve sin prisas ni aglomeraciones.

Todo ello hace que, pese a ser la más pequeña del país, la oferta de servicios resulte más que suficiente para quienes buscan una primera toma de contacto con los deportes de invierno.

Otra de las actividades estrella del Punto de Nieve Santa Inés son las excursiones con raquetas de nieve, guiadas por profesionales conocedores de la zona. Estas rutas permiten descubrir parajes tan idílicos como el Pico Buey, el Pico Castillo, la Laguna Verde, las Tres Cruces o el propio Pico de Urbión.

Una propuesta que se mantiene activa tanto en invierno como en verano, adaptándose a las dos caras del paisaje.

Lejos de la espectacularidad de las grandes estaciones, el Punto de Nieve Santa Inés demuestra que el tamaño no lo es todo.