Los trabajadores de Tableros Losán en Soria llevan tres meses sin cobrar: “La situación es crítica e insostenible”

Concentración de los trabajadores de Tableros Losán en la planta de Soria hace unos meses Concha Ortega / ICAL

UGT Castilla y León se ha reunido este lunes con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León para buscar soluciones urgentes a la situación “crítica e insostenible” que atraviesan los trabajadores de Tableros Losán, que acumulan ya tres meses sin cobrar sus nóminas ni la paga extraordinaria de diciembre y se encuentran “desesperados” ante la paralización total de la actividad.

Según explican desde el sindicato, el conflicto tiene su origen en la disminución de la producción registrada a lo largo de 2024. Esta situación se agravó en 2025 con una drástica reducción de la plantilla.

Ante el riesgo de cierre, la Junta de Castilla y León intervino en julio del pasado año con una ayuda directa condicionada al reinicio de la actividad productiva.

La fábrica retomó entonces su actividad en el mes de julio, aunque la reanudación fue efímera.

En agosto, la empresa volvió a paralizar la producción y los trabajadores pasaron a una especie de “permiso retribuido” que, en principio, se planteó como temporal. Sin embargo, la situación no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado notablemente.

Actualmente, la factoría continúa inactiva y la empresa ha dejado de abonar las tres últimas nóminas a la plantilla, incluida la paga extra de diciembre. De no encontrarse un plan viable que permita reflotar la actividad, Tableros Losán podría entrar en concurso de acreedores el próximo mes de abril.

Ante este escenario, UGT FICA considera fundamental que las administraciones autonómica y estatal, junto con la SEPI, sigan trabajando de forma coordinada, como ya lo están haciendo, para evitar el cierre de las tres fábricas que la empresa tiene en la comunidad.

Desde el sindicato advierten de que los próximos días serán decisivos para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y dar una salida a una crisis que mantiene en vilo a decenas de familias.