Sustainable Fitch premia el modelo de proximidad de Caja Rural de Soria y su apoyo al mundo rural: alcanza el nivel 3

Parte del equipo de la oficina de sostenibilidad que han trabajado en el informe enviado a Fitch. Cedida

Caja Rural de Soria consolida su posición como referente en finanzas sostenibles. La agencia Sustainable Fitch ha confirmado la calificación de la entidad en el nivel ‘3’, otorgándole una puntuación de 62 puntos.

Este reconocimiento respalda un modelo de negocio que equilibra el rendimiento financiero con un sólido desempeño social y una gobernanza alineada con los estándares internacionales (ESG).

Uno de los pilares que ha impulsado esta valoración es la gestión de la cartera hipotecaria. La agencia ha puesto el foco en la financiación de vivienda social y residencial, subrayando su importancia para garantizar el acceso a hogares seguros y fortalecer la estabilidad económica de los clientes.

En términos medioambientales, la entidad soriana muestra avances significativos:

Eficiencia Energética: El 23% de sus préstamos hipotecarios ya cuentan con certificados de eficiencia energética clase A o B.

Compromiso con el territorio

El informe de Sustainable Fitch hace especial hincapié en el modelo de banca de proximidad. Para la agencia, el apoyo de Caja Rural de Soria a las pymes y su presencia activa en el medio rural son herramientas fundamentales para la inclusión financiera y la dinamización de la economía local.

Asimismo, la calificación destaca la gestión interna de la entidad, reconociendo:

El cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

La implementación de un plan de igualdad efectivo.

Los bajos niveles de rotación y la escasa incidencia de conflictos laborales, lo que refleja un clima organizacional estable.

Finalmente, el análisis de Fitch concluye que la Caja dispone de un marco de gobernanza robusto. La clave reside en la supervisión directa del Consejo de Administración y la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de gestión de riesgos, asegurando que la sostenibilidad no sea solo una declaración de intenciones, sino un eje estratégico transversal.