Exigen a Puente información detallada del estado del tren en Soria: “Arrastramos décadas de abandono ferroviario”

Soria ¡YA! ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, de que ha remitido escritos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente para exigir “información detallada, garantías y un calendario sobre la situación de las infraestructuras que afectan a la provincia de Soria”.

Comunicados que también han remitido al presidente de Adif tras los “graves” acontecimientos ocurridos recientemente en la línea ferroviaria de Córdoba, en el entorno de Adamuz, que a su juicio han puesto de manifiesto las consecuencias que puede tener la “falta de mantenimiento adecuado y la dejación prolongada” de las infraestructuras ferroviarias, incluso en corredores con mayor tráfico y prioridad dentro de la red estatal.

Soria ¡YA! advirtió de que estos hechos generan una “preocupación aún mayor” en una provincia que arrastra décadas de “abandono” ferroviario.

“La interrupción prolongada del servicio, los retrasos reiterados en las obras, la ausencia de un calendario firme durante largos periodos y el deterioro histórico de la infraestructura han consolidado en Soria una percepción de abandono estructural difícilmente justificable en un servicio público esencial”, señaló.

En los escritos dirigidos tanto al Ministerio como a Adif, los ‘sorianistas’ reclaman información concreta sobre el estado real de la infraestructura ferroviaria convencional Soria–Torralba en este momento, de la línea ferroviaria que enlaza Medinaceli, Arcos de Jalón y Santa María de Huerta, así como del tramo de alta velocidad que transcurre por el sureste de la provincia de Soria.

También piden detalles sobre las actuaciones de mantenimiento y control de seguridad que se están ejecutando, tanto durante el periodo de obras como en los tramos ya intervenidos, las garantías técnicas y operativas que se están adoptando para evitar situaciones derivadas de una posible degradación de la vía, y un calendario comprometido, con fechas verificables, para la finalización de las obras y la recuperación del servicio ferroviario.

“La seguridad ferroviaria no puede depender del volumen de tráfico ni del peso político del territorio al que presta servicio una línea, y subraya que provincias como Soria no pueden seguir pagando las consecuencias de una priorización sistemáticamente desigual en materia de infraestructuras”, aseguró.

Finalmente, Soria ¡YA! exigió transparencia al Ministerio de Transportes y Adif, acorde con la “gravedad” de la preocupación trasladada y con la necesidad de garantizar seguridad, fiabilidad y equidad territorial en el sistema ferroviario.