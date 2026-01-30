Detenidos un año después en Albacete y Cuenca tras robar 7.000 € al dueño de una tienda de setas en un pueblo de Soria

La Guardia Civil de Soria, en colaboración con la de Albacete, han detenido en las localidades de Quintanar del Rey (Cuenca) y en Albacete capital a tres hombres de 30, 29 y 38 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en Burgo de Osma (Soria.

Los hechos ahora esclarecidos se remontan al pasado mes de octubre de 2024 cuando en un local dedicado a la compra-venta de hongos de la precitada localidad accedió un varón joven y tras preguntar por el precio de los níscalos roció con un spray de gas pimienta al dependiente.

Seguidamente accedieron otros dos varones que se cubrían la cara con pasamontañas quienes tras golpear a la víctima le arrebataron una riñonera con 7000 €, tarjetas bancarias y otros efectos, abandonando rápidamente el lugar.

Tras recibirse la denuncia, en la correspondiente Inspección Técnico Ocular realizada por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma se recogió uno de los pasamontañas perdido durante el forcejo por uno de los atracadores que fue posteriormente remitido al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) para su estudio.

También como resultado de las pesquisas se supo que se había intentado utilizar una de las tarjetas bancarias en la provincia de Albacete.

Las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Soria, en el marco de las Diligencias Previas instruidas por el Juzgado de El Burgo de Osma, centraron la investigación en las provincias de Albacete y Cuenca permitiendo la identificación de los tres sospechosos, su detención y obtención de perfiles genéticos indubitados para cotejo con el perfil obtenido por el Servicio de Criminalística en el estudio del pasamontañas abandonado por uno de los autores y recogido por la Guardia Civil.

Arrojando este cotejo a cargo del SECRIM un resultado positivo (match) para uno de los detenido, hecho este, que unión del resto de indicios aflorados durante la investigación han permitido, a juicio de la investigación, el total esclarecimiento de los hechos.