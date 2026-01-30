Cristina y el despacho que ha dado su mayor premio en 50 años: “La alegría de repartir 7,2 millones es inmensa”

Cristina con el cartel de los 7,2 millones que dio su administración en La Bonoloto este sábado. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El pasado domingo, 25 de enero, Soria se despertaba con alegría. Con mucha alegría, mejor dicho. Todo, después de que la Administración de Loterías Número 5 de la capital, situada en la calle Estudios número 7, diera un gran premio en el Sorteo de la Bonoloto del sábado, 24 del mismo mes.

Un premio de primera categoría, de seis aciertos, que dejaba una cuantía que superaba los siete millones de euros. Por ser más exactos: 7.278.727,69, casi nada. Un montante económico que da para algo más que para tapar agujeros.

“Aunque se desconoce la identidad de la persona agraciada, la alegría de repartir 7,2 millones es inmensa”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Cristina García, que es la gerente de la administración de loterías desde hace diez años.

Nuestra entrevistada señala que la administración es de su tía, Palmira Llorente. También señala que, el conocido despacho ya tras dar este premio, suma un total de “50 años de vida”.

“Es también una recompensa a los 50 años de historia que tiene esta administración de loterías número 5 de Soria”, argumenta nuestra protagonista, que afirma que “es el mayor premio que han dado” a lo largo de todos estos años de esfuerzo y dedicación.

Tanto Cristina como Palmira se enteraron en la noche del sábado, tras recibir la llamada del delegado provincial de loterías, y ambas estallaron de alegría, como no podía ser para menos.

“El objetivo pasa por seguir trabajando y poder dar un premio de mayor cuantía. También soñamos con entregar un primer premio de la Lotería de Navidad. A nosotras nos haría mucha ilusión y haríamos felices a muchas personas”, señala Cristina.

El mayor premio de un despacho que suma más

Aunque este es el mayor premio que la administración ha dado a lo largo de su historia, hay más, como nos recuerda nuestra entrevistada, con orgullo, en un lugar en el que el trasiego no para. Menos ahora debido a la popularidad y publicidad tras entregar ese gran premio.

“En 1997 dimos el tercer premio de la Lotería de Navidad. El 25 de octubre de 2003 más de tres millones con La Primitiva. En mayo de 2022 dimos un segundo premio de la Lotería Nacional de los jueves”, asegura Cristina.

Premios nada desdeñables que suman y que hacen felices a sus clientes, esos que cada día buscan la suerte en la suma de sorteos diarios que se ponen en juego.

“Hemos repartido, este 24 de enero de 2026, más de 7,2 millones. Es el premio repartido de mayor cuantía en la administración. También en toda la provincia de Soria y el tercero de toda España hablando de La Bonoloto. Estamos muy contentas", finaliza nuestra protagonista.

La verdad es que no puede ser para menos.