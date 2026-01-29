La Junta mantendrá el vigilante en el colegio de Navaleno tras 48 horas de terror que vació las aulas: "Profeta de Alá"

La Guardia Civil detuvo al vecino de Navaleno. A la derecha, fotografía de archivo del colegio

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves, tras el Consejo de Gobierno, que el vigilante de seguridad que la Consejería ha puesto en el colegio de Navaleno (Soria) se mantendrá “hasta que sea necesario”, sin una fecha límite fijada, para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad en el centro.

La decisión llega tras el altercado protagonizado por un vecino del municipio, que se autodenominó en actitud violenta “profeta y enviado de Alá” y que desató una situación de alarma social. El miedo llevó a los padres a no llevar a sus hijos al colegio durante más de dos días.

El hombre se atrincheró posteriormente en su vivienda con sus dos hijos tras conocer que había sido denunciado por violencia de género. El episodio agravó la tensión en el pueblo y extendió la preocupación entre vecinos, familias y profesorado.

El origen de la crisis está en un incidente ocurrido en el propio colegio. Según relatan los padres, el vecino llegó a amenazar al director del centro, asegurando que figuraba en una supuesta “lista negra”. El temor a una agresión fue inmediato. Ningún alumno acudió a clase durante dos jornadas.

La inquietud se trasladó también al resto del municipio. Vecinos recuerdan encontronazos reiterados y antecedentes violentos en otros espacios, incluidos centros de salud y episodios con la Guardia Civil.

Ante este escenario, la Junta optó por reforzar de forma excepcional la seguridad del colegio. Carriedo ha insistido en que no se trata de un problema educativo, sino de una cuestión de convivencia y orden público, y ha confirmado que se ha contactado con la Subdelegación y la Delegación del Gobierno.

“La Junta ha decidido reforzar la seguridad del centro y, cuando se nos pregunta hasta cuándo, la respuesta es clara: hasta que sea oportuno y necesario”, ha señalado.

Desde el Ejecutivo autonómico reconocen el impacto humano de lo ocurrido en un pueblo pequeño, donde muchos vecinos han optado por el silencio por miedo. La prioridad ahora, ha subrayado el portavoz, es devolver la tranquilidad a las familias.

“La situación es absolutamente excepcional y no habitual en Castilla y León”, ha concluido.