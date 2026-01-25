La Bonoloto deja un premio de más de 7 millones de euros en Soria: la ciudad estalla de alegría
El boleto ha sido validado en la administración que se encuentra en la calle Estudios de la capital soriana.
El Sorteo de la Bonoloto de este sábado, 24 de enero, ha dejado en Soria un premio de primera categoría (6 aciertos) que ha sido validado en la Administración de Lotería número 5 de la capital soriana, situada en la calle Estudios, 7.
La ciudad ha estallado de alegría por el agraciado o la agraciada se va a llevar, ni más ni menos, que un premio que asciende a los 7.278.727,69 euros.
De segunda categoría (cinco aciertos y complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en Alicante y Sevilla.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 38-42-04-02-03-05. El complementario ha sido el 23 y el reintegro el 6.