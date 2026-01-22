Se atrinchera en casa con sus hijos de 6 y 2 años tras enterarse de que había sido denunciado por violencia de género

La Guardia Civil de la Comandancia de Soria ha detenido a las 16:15 horas de este jueves, 22 de enero, a un hombre de 39 años, vecino de Navaleno y con antecedentes por delitos violentos, como presunto autor de un delito de violencia de género.

Al tener conocimiento, por la mañana, de que estaba siendo “denunciado por su esposa por violencia de género” se personó en el colegio “comportándose de forma violenta, dando portazos y gritando a los profesores”.

Recogió a sus dos hijos de 6 y 2 años, para trasladarlos al domicilio. A la llegada de los agentes a la vivienda, para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, actuando también de forma muy agresiva, cerrando la puerta y bloqueándola con muebles.

Tras una negociación que fue liderada por el negociador de la Comandancia de Soria y que se prolongó desde las 14: 20 horas hasta las 16:15 el hombre depuso finalmente su actitud y tras permitir la salida de los niños se entregó a los agentes voluntariamente.

Si bien no existen denuncias previas por violencia de género había sido detenido el año pasado tras provocar daños en el Centro de Salud de San Leonardo y lesiones a un agente de la Guardia Civil.

En el despliegue participaron personal de la USECIC de la Comandancia, del Puesto de San Leonardo de Yagüe y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Las diligencias que se instruyen, una vez finalizadas por el Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma serán entregadas en unión del detenido en el Juzgado de Guardia de Soria.